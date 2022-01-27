لندن (زمان التركية) – تغنى نادي ليفربول الإنجليزي بنجمه المصري محمد صلاح الذي يشارك حاليا رفقة منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم التي تستضيفها الكاميرون لغاية الـ6 من فبراير المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لـ”الريدز” في “تويتر” صورة لصلاح مكتوب على خلفيتها الملك المصري وأرفقها بعبارة: “صنع من أجل تلك اللحظات الحاسمة”.

وقاد صلاح المنتخب المصري للتأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية أمس الأربعاء، بعد إقصاء ساحل العاج بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وسجل صلاح الركلة الخامسة والحاسمة التي أهلت “الفراعنة” للدور المقبل، بعد أن تصدى الحارس المصري محمد أبو جبل لركلة الترجيح الثالثة لمنتخب ساحل العاج.

وسيواجه المنتخب المصري في الدور ربع النهائي من البطولة القارية، المنتخب المغربي الذي تجاوز دور الـ16 بعد فوزه على مالاوي بنتيجة 2-1 أمس الأول.

يذكر أن صلاح يتصدر ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 16 هدفا متقدما بـ6 أهداف عن أقرب مطارديه زميله في ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا صاحب العشرة أهداف.