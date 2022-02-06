أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أن غالبية الأتراك يؤيدون عودة حوالي 3.7 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا إلى ديارهم.

خطيرون وعبء على تركيا

وفق استطلاع رأي أجرته مؤسسة الديمقراطية الاجتماعية، يقول 66.1% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يفضلون “عودة السوريين إلى بلادهم”، ووصف 45.5% منهم اللاجئين السوريين بـ”أناس خطيرون وسيخلقون مشاكل في المستقبل”، بينما اعتبر 41.7% منهم أنهم “عبء” على البلد.

ومن اللافت أن نسبة أنصار الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذين طالبوا بترحيل السوريين إلى بلادهم وصلت إلى 42.6%، وفقا لاستطلاع مؤسسة الديمقراطية الاجتماعية.

المهاجرون السوريون في تركيا يواجهون موجة كراهية من قبل الأتراك، ويتعرضون لهجمات عنيفة أدى بعضها إلى وفيات، بالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة في البلاد والاقتصاد المتعثر.

يذكر أن تركيا تستضيف ما يقرب من ثلثي مجتمع اللاجئين السوريين في جميع أنحاء العالم.