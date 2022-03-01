تقرير: محمد عبيد الله

واشنطن وأنقرة تكثفان الجهود لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أجرى إبراهيم كالين، كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي يوم الاثنين بحث الطرفان خلالها تنسيق الجهود المشتركة سعيا لوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.

ذكر مكتب الرئاسة التركية يوم الاثنين أن كالين تحدث عبر الهاتف مع مستشار الأمن القومي لبايدن جيك سوليفان حول آخر تطورات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وأعلن دعمه مجددًا لأوكرانيا.

كما لفت بيان مكتب الرئاسة التركية إلى أن كالين وسوليفان اتفقا على تكثيف الجهود المشتركة من أجل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

يذكر أن حكومة حزب العدالة والتنمية ظلت على اتصال بحلف شمال الأطلسي وحلفائها الغربيين منذ بداية الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، في حين أن وزارة الخارجية الأمريكية أشادت الأسبوع الماضي بموقف تركيا المنسجم معها.

مع ذلك فإن حكومة أردوغان تحتاط دومًا في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، ولم تنضم إلى الدول التي صوتت لصالح عضوية روسيا في مجلس أوروبيا، في مسعى للحفاظ على علاقتها “الخطيرة” مع موسكو

ورغم أن أردوغان أعلن يوم الاثنين أن بلاده مستعدة للوفاء بالتزاماتها كعضو في حلف شمال الأطلسي وداعمة للجهود الدولية لإنهاء الحرب، لكنه أوضح أن تركيا لا يمكنها التضحية بمصالحها من خلال الانحياز إلى أحد الجانبين، حيث قال: “لن تتخلى تركيا عن مصالحها الوطنية لكنها لن تهمل التوازن الإقليمي والعالمي أيضًا. لن نتراجع عن روسيا أو أوكرانيا”، على حد تعبيره.

بايدن يهاتف حلفاءه ويستثني أردوغان

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمرا هاتفيا يوم الاثنين مع حلفائه وشركائه في أوروبا لتنسيق مواقفهم بشأن دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، لكن لفت غياب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغم أن بلاده عضو في حلف شمال الأطلسي.

تبادل بايدن الآراء والأفكار خلال المؤتمر الهاتفي مع قادة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبولندا والمملكة المتحدة ورومانيا والاتحاد الأوروبي، فيما يخصّ الجهود المشتركة لفرض عقوبات رادعة لروسيا.

جاء مؤتمر بايدن في أعقاب حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية ضد البنك المركزي الروسي يوم الاثنين بهدف التأثير على قدرته على استخدام مئات المليارات من الدولارات من احتياطيات العملات الأجنبية التي جمعتها موسكو.

كانت قيمة الروبل الروسي انخفضت بشكل حاد مقابل الدولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما شهدت بورصة موسكو واحدة من أسوأ الانهيارات في تاريخها، حيث فقدت ما يقرب من 33% من قيمتها بعد بدء العقوبات.

الدول الأوروبية شددت عقوباتها على روسيا وأعلنت أنها ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، حتى سويسرا المحايدة هي الأخرى انضمت إلى نظام العقوبات الأوروبي بعد إدانتها قرار الكرملين بغزو أوكرانيا، في حين أن تركيا تجنب الالتحاق بحلفائها الغربيين في هذا الصدد.

ومع أن أردوغان أعلن يوم الاثنين أن تركيا ستقيد الوصول إلى البحر الأسود عبر مضيق البوسفور، لكنه تجنب التطرق بشكل صريح إلى ما إذا كان سيتم منع السفن الروسية من دخول البحر أو الخروج منه من خلال تنفيذ بنود اتفاقية مونترو لعام 1936، مكتفيًا بالقول: “تركيا ستقف إلى جانب شركائها (الغربيين) دون التخلي عن روسيا”.

رغم غياب أردوغان عن مكالمة بايدن الهاتفية مع حلفائه بشأن الأزمة في أوكرانيا، إلا أن كبير مستشاريه في شؤون السياسة الخارجية إبراهيم كالين أجرى يوم الاثنين ذاته مكالمة هاتفية مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، وبحث الطرفان خلالها تنسيق الجهود المشتركة سعيا لوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.

محلل: أردوغان قد يضطر للانحياز إلى الغرب في حرب أوكرانيا

قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة “قادر هاس” في إسطنبول سَرْهات جوفينش إن تركيا قد تضطر للانحياز إلى الغرب في قضية حرب أوكرانيا من خلال حظر مرور السفن الحربية الروسية عبر مضيق البوسفور إلى البحر الأسود بموجب اتفاقية مونترو.

في تصريحات لموقع قناة “سي إن إن” العالمية يوم الاثنين، لفت جوفينش إلى احتمالية اتجاه حكومة حزب العدالة والتنمية لاتخاذ قرارٍ هذا الأسبوع بتنفيذ بنود اتفاقية مونترو بموجب القانون الدولي، مما سيحدد الموقف التركي إذا استمرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

اتفاقية مونترو الموقعة في سويسرا عام 1936 تمنح تركيا حق تنظيم حركة المرور البحري عبر المضائق، وإغلاقها أمام السفن الحربية للدول، في حالة حرب، لكنها تسمح لسفن الدول المتحاربة بالعودة إلى قواعدها في البحر الأسود.

وكانت أوكرانيا تقدمت مؤخرا بطلب رسمي إلى تركيا لإغلاق المضيق أمام السفن الروسية، حيث تعتبر وجود السفن الحربية الروسية في البحر الأسود تهديدًا لها.

من جانبه، أعلن أردوغان يوم الاثنين أن بلاده ستستخدم السلطة التي تمنحها اتفاقية مونترو لتقييد الوصول إلى البحر الأسود، في حين حذر وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو جميع الدول المتحاربة وغير المتحاربة من الإبحار بسفنها الحربية عبر المضيق.

الخبير التركي في العلاقات الدولية سَرْهات جوفينش ذكر أيضًا أن موقف الرئيس رجب طيب أردوغان في مسألة غزو أوكرانيا أقرب إلى حلفائها التقليديين في حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي، وأنه ابتعد قليلاً عن روسيا، بعد أكثر من خمس سنوات من تبني سياسة خارجية تتلام معها في معظم الأحيان.

وأشار جوفينش إلى أن روسيا نقلت وحدات بحرية بالفعل إلى البحر الأسود عن طريق بحر البلطيق قبل تحول التوترات مع أوكرانيا إلى حرب مباشرة، مضيفًا بقوله: “ربما تمتلك روسيا موارد كافية للحفاظ على قوتها البحرية في البحر الأسود لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، ولكن إذا استمر الصراع أكثر من المتوقع فإن القصة ستختلف حينها.”

وأكد جوفينش أن تطبيق بنود معاهدة مونترو يصب في مصلحة تركيا في أوقات الحرب، معتبرًا أن أي استثناء لإرضاء روسيا يمكن أن يعرض مصداقية المعاهدة للخطر على المدى الطويل، وفق قوله.

الأوكرانيون يدعون تركيا لحظر شبكات الدعاية الروسية

تجمع مجموعة من المتظاهرين الأوكرانيين في العاصمة التركية أنقرة احتجاجًا على حرب روسيا لبلادهم، مطالبين حكومة حزب العدالة والتنمية بحظر الدعاية الروسية في البلاد.

وفقًا لتقرير نشرته النسخة الإنجليزية لموقع “بيانيت” التركي يوم الاثنين، خرج متظاهرون أوكرانيون في مسيرة بالعاصمة التركية، ملوحين بلافتات مدون عليها عبارات مناهضة للحرب، وتصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ”القاتل”.

وانضم إليهم أعضاء من أندية كرة القدم التركية، من بينها مجموعة تشارشي (ÇARŞI) المشجعة لفريق نادي بشكتاش العريق، حيث حملوا لافتات خاصة بهم كتبوا عليها “مجموعة تشارشي ضد روسيا”، وهتفوا قائلين مع المتظاهرين الأكروانيين “بوتين قاتل” و”اخرج من أوكرانيا” و”أنقرة وكييف كتفا بكتف “، وغيرها.

كما انتقد المتظاهرون تغطية الحرب من قبل وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء التي تديرها الدولة، والتي لديها خدمة باللغة التركية أيضًا، موجهين للحكومة التركية دعوة بمقاطعتها ووسائل الإعلام الروسية الرسمية الأخرى.

يذكر أن أنحاء مختلفة من تركيا شهدت احتجاجات ضد القرار الروس بشن حرب على أوكرانيا الأسبوع الماضي، فقد تجمع يوم الأحد المئات من تتار القرم وأوكرانيون في ساحة “بيازيد” الشهيرة بمدينة إسطنبول واحتجوا على هجوم روسيا على أوكرانيا، وضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

وحضر السفير الأوكراني في تركيا فاسيل بودنار عملية الاحتجاج يوم السبت، حيث أدان روسيا لهجومها على بلاده، محذرًا من وقوع “حرب عالمية ثالثة”، وأردف قائلا: “يواصل الاتحاد الروسي ارتكاب الجرائم منذ ثلاثة أيام. هذه ليست حربًا ضد أوكرانيا، هذه هي الحرب العالمية الثالثة. بيلاروسيا متورطة أيضًا في الحرب، وتحاول روسيا ضم كازاخستان أيضًا”، على حد قوله.

ونشرت السفارة الأوكرانية في أنقرة يوم الأحد بيانًا أوضحت فيه إطلاق حملة مساعدات على مستوى تركيا من أجل المتضررين من الحرب في أوكرانيا.

تركيا: اعتقالات موسعة تطال عسكريين بـ”تهمة جاهزة”

أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال بحق 41 شخصا، بينهم عسكريون في الخدمة وعسكريون سابقون، بدعوى انتمائهم إلى حركة الخدمة.

قرارات الاعتقال التعسفية شملت مقدمًا ونقيبًا و3 ملازمين و11 ضابط صف و4 طلاب عسكريين سابقين، في إطار حملة أمنية في 13 مدينة مركزها العاصمة أنقرة.