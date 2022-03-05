أنقرة (زمان التركية) – استقال وزير الزراعة والغابات في تركيا بكير باكدميرلي، من منصبه بشكل مفاجئ، في حدث هو الثاني من نوعه هذا العام.

وبحسب المرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية، فإن بكير باكدميرلي، كغيره من الوزراء الذين استقالوا، طلب “العفو من الخدمة”، ليلحق بوزير العدل السابق عبد الحميد جول الذي استقال في أواخر يناير الماضي.

ووفق مرسوم رئاسي تم تعيين وحيد كِيريشتشي ليحل محل باكدميرلي، الذي تم قبول طلب استقالته بعد وجوده في المنصب لمدة 3 سنوات.

الفترة الماضية، كانت هناك أحاديث في تركيا عن تغيرات وزارية قد تشمل وزير الخارجية مولود جاويش اوغلو.

من جانبه قال بكير باكدميرلي في تغريدة عبر تويتر “بموافقة فخامة رئيسنا رجب طيب أردوغان، استقلت من وزارتي، بعد أن شغلت المنصب منذ 10 يوليو 2018. أود أن أعبر عن امتناني له على قبول طلبي. أتمنى التوفيق للوزير الجديد وحيد كِيريشتشي.

وزير الزراعة التركي الجديد

وحيد كِيريشتشي هو عضو في البرلمان للدورتين 22 و 23 من أضنة. في الدورة الثانية والعشرين، شغل منصب عضو ونائب رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة للاتحاد الأوروبي في تركيا، ورئيس لجنة الزراعة والغابات والشؤون الريفية في البرلمان التركي.

يذكر أن وحيد كِيريشتشي ولد في 4 ديسمبر 1960، وتخرج من كلية الهندسة الزراعة بجامعة تشوكورفا، وأكمل درجة الدكتوراه من جامعة كرانفيلد بإنجلترا.

ونشر كيريشيجي 55 مقالاً وكتاباً وتقرير مفوض وصحيفة، 16 منها بلغات أجنبية.