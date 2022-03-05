بقلم: رامل قوقازي

بروكسل (زمان التركية) – لقد بدأ القرن الحادي والعشرون بأحداث ساخنة سريعة التحول للغاية، ويبدو أن العالم سيشهد في المستقبل القريب أحداثًا أكبر من سابقتها.

إن القوى العظمى التي نسيت أو لم تهتم بالتطورات التي هزت وغيرت العالم في القرن الماضي، كالحربين العالميتين الأولى والثانية، بدأت تواجه بكثرة بعضها البعض وسط عالم آخذ في الانكماش، بواقع صراع المصالح فيما بينها.

“روسيا”، التي بدأت تستعيد قوتها العسكرية السابقة وموقعها الإقليمي والعالمي مع الرئيس فلاديمير بوتين؛ و“الصين”، التي تنمو باستمرار على جميع الأصعدة، وتحاول إفساح مجالات جديدة للانفتاح على كل العالم، تأتيان في مقدمة العوامل التي سرّعت التطورات الأخيرة الساخنة بالمنطقة والعالم. لذا يجب علينا أن نتبنى مثل هذا المنظور الشامل حتى نستيطع التوصل إلى تحليلات من شأنها أن تكشف لنا مجريات الأمور ومسار العالم في المستقبل.

إن الظهور السريع للصين كقوة عظمى في المجالات العسكرية والاقتصادية والإنتاجية، بعيدًا عن سيطرة الخطط الغربية، بدأ يثير قلق “الإرادة” التي صنعت العالم الغربي الراهن، وتعمل على بناء مستقبله. هذا القلق تضاعف بالخلافات في الرأي بين أوروبا وأمريكا؛ لأنه كان من الواضح أن أمريكا ستواجه صعوبات ضد الصين بدون دعم أوروبي. على الرغم من أن واشنطن حولت دومًا عيون حلفائه إلى الخطر الصيني، وكثفت قوتها العسكرية على مناطق قريبة منها، إلا أنها لم تستطع بعدُ وضع نهاية لهذه الخلافات القائمة.

إلى جانب الصين، فإن بوتين، الذي لا يشعر بضرورة إخفاء حلمه باستعادة الجغرافيا السوفيتية السابقة، يمثل خطرًا ثانيًا للغرب. وكانت الحرب التي قادها الغرب / الناتو في كل من أفغانستان والعراق ساعدت بوتين في كسب وقت لترجمة هذا الحلم إلى أرض الواقع بصورة تدريجية. لذا توجه بوتين، بعد وصوله إلى منصب الرئاسة، إلى تبني “إدارة صارمة” من أجل الوصول إلى القوة العسكرية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

في حين حاول صناع القرار الغربي قطع الطريق أمام بوتين نحو هدفه من خلال ضمّ عديد من دول البلطيق والبلقان إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو. إنه كان يوجه رسالة واضحة إلى روسيا: إذا حاولت ضمّ هذه الدول إلى الأراضي الروسية فإنك ستجد الغرب أمامك، حيث باتت أراضي تلك الدول جزءًا من الغرب!

إستراتيجية الغرب كانت تقوم على إرسال روسيا إلى خارج اللعبة أو القضاء على إمكانية تحركها وتعاونها مع العدو أو منعها من توسيع حدودها الجغرافية على الأقل، وذلك في الوقت الذي سيتجه فيه إلى تصفية الحسابات مع الصين.

بدأت الخطوات التي اتخذها الغرب بقيادة واشنطن وبروكسل تلامس النهايات العصبية لروسيا أو توجه ضربات إلى خاصرتها، على خلفية انطلاق الجهود الرامية إلى ضمّ بلدان جديدة متاخدة للحدود الروسية إلى حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي، مثل جورجيا، وأوكرانيا، وفيلاند، والنرويج. أعتقد أن أعمال أو شائعات ضمّ هذه البلدان إلى المنظمات الغربية كانت في الواقع خطوة تستهدف حمل بوتين على تقديم خططه وإجهاضها قبل أن تكمّل ولادتها الطبيعية، وقد حقق الغرب مبتغاه بالفعل. إذ رأينا أن بوتين أخذ ينفذ مخططاته قبل أن يتمكن من تهيئة الظروف الاقتصادية اللازمة والرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي.

احتمالية مبادرة الصين إلى مساعدة روسيا بشكل مباشر تبدو ضعيفة، لأنها، أي الصين، لم تتحول بعدُ إلى قوة عسكرية واقتصادية مثل أمريكا، بل هي ما زالت في منتصف الطريق بهذا المضمار.

التطورات الأخيرة تدل على أن خطوات بوتين وتصرفاته ضخّت دماء جديدة في عروق أمريكا وأوروبا أو الناتو والاتحاد الأوروبي بعد خمود طويل، وأصبحت عاملاً مهمًا لتضامنهما وتحولهما إلى بنية رصينة صلبة. إذ نلاحظ أن المعركة التي أشعل فتيلها بوتين في أوروبا دون مبرر يعتبره العالم مقبولا وحّدت وجهات نظر عديد من الدول كانت مواقفها مختلفة من روسيا.

أرى أن الغرب سيعتبر الحرب الروسية الأوكرانية دراسة ميدانية للخطوات التي سيتخذها في وقت لاحق ضد الصين. فعلى الرغم من أنه لم يدخل الحرب بشكل مباشر إلا أنه بدأ يجرّ روسيا إلى مستنقع من الناحية السياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية لن تستطيع الخروج منه لسنوات طويلة، وذلك عن طريق العقوبات التي يفرضها عليها من جانب، وكل أنواع الدعم العسكري الذي يقدمه لأوكرانيا من جانب آخر. وتدل المؤشرات على أن الحرب الحالية ستجعل الغربيين كـ”البنيان المرصوص”، في حين أن بوتين سيخرج منها وفي يده “روسيا المدمرة” بكل ما تحمله الكلمة من معنى حتى لو استولى على أوكرانيا في نهاية الحرب.

الغرب سينظر إلى هذه الحرب كفرصة لتطوير قدراته على التصرف بسرعة، والعمل بطريقة منظمة مع حلفائه، استعدادًا لمواجهة تهديد صيني حقيقي مقبل؛ لذا أعتقد أن أحد أهداف العقوبات التي فرضها على روسيا هو ترهيب الصين.

روسيا، التي تبلغ مساحتها، مع مناطق نفوذها، عشرة أضعاف مساحة الصين، وعدد السكان الذين يتوجب عليها رعايتهم يبلغ 10% فقط مقارنة بالصين، وتعتمد على ذاتها في مجال النفط والغاز الطبيعي، وتوفر المواد الخام لمنتجاتها بالوسائل المحلية، إذا كانت لا تستطيع الصمود أمام هذه العقوبات الغربية، فكيف تستطيع الصين التي يعتمد اقتصادها على العالم أن تصمد أمامها غداً؟

صحيح أن الصين دولة منتجة، لكنها تشتري المواد الخام من الخارج، وسوف تكون روسيا، التي قد تدعمها، مدمرة حينها؛ ويتعين عليها دعم مواطنيها البالغ عددهم حوالي مليار ونصف نسمة في مواجهة تلك العقوبات الاقتصادية. علاوة على ذلك، فإن كل القوى النووية والاقتصادات الكبرى من حولها، كالهند واليابان وكوريا الجنوبية، تعتبر خصومًا لها، وستقف إلى جانب الغرب.

قد يكون أحد أسباب سياسات العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا زيادة الضغوط عيلها وطردها من كل دول المنطقة التي دخلت إليها، مثل سوريا وليبيا. لأن الحفاظ على مثل هذه المهام العسكرية الكبيرة يتطلب تكاليف باهظة للغاية، ولا يمكن أن تحافظ روسيا العاجزة عن تدوير عجلتها الاقتصادية في الداخل على وجودها العسكري في الخارج.

ولا شكّ أن الغرب إذا ما نجح في طرد بوتين من دول المنطقة دون إطلاق رصاصة واحدة سيكون نجاحًا باهرًا. وغني عن البيان أن الشيء نفسه ينطبق على الصين التي تحاول الانفتاح والاستقرار خارج حدودها.