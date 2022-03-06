أنقرة (زمان التركية) – أعلن النجم الهولندي لاعب ميلان السابق، كلارنس سيدورف، اعتناق الإسلام.

عبر منشور شاركه بحسابه على تطبيق انستجرام، تقدم سيدورف بالشكر لجميع من هنأه على الانضمام للإسلام.

خلال المنشور قال: “كما أتقدم بالشكر على الوجه الخصوص إلى زوجتي صوفيا التي قامت بتعريفي على الإسلام وتعليمي إياه”.

وأكد سيدروف أنه لن يغير اسمه عقب اعتناقه الإسلام، وأنه سيحتفظ بالاسم الذي منحه إياه والديه.

هذا ولعب سيدورف خلال مسيرته لصالح عمالقة الكرة الأوربية كأندية أياكس أمستردام وريال مدريد وميلان. وبعد أن لعب لسنوات طويله في صفوف ميلان، غير أنه قرر اختتام مسيرته الكروية بصفوف نادي بوتافوجو البرازيلي.