أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الصحة في تركيا عن فتح الباب أمام ندب الأطباء الذين تتراوح أعمارهم بين 65-72، لمواجهة نقص عدد الأطباء لديها.

في السنوات الست الماضية، تم فصل 3342 طبيبًا بشكل تعسفي، واستقال قرابة 9000 طبيب للعمل في الخارج بسبب ظروف العمل القاسية، حتى أصبح الجيش الصحي في تركيا مرهقا.

وزارة الصحة نشرت إشعار بشأن إعادة ندب الأطباء المتخصصين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و72 عامًا والذين سبق لهم العمل في الوزارة أو الشركات التابعة لها.

ووفقًا للإعلان في الجريدة الرسمية، يبدأ تقديم الطلبات في 8 مارس عبر الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للخدمات الإدارية لوزارة الصحة.

وأوضح الإعلان أنه لن يتم قبول طلبات المرشحين الذين لا يلتزمون بالشروط المحددة.