أنقرة (زمان التركية)ــ بدأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زيارة رسمية إلى تركيا اليوم الأربعاء، للقاء نظيره رجب طيب أردوغان في أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ عام 2007.

تأتي زيارة إسحاق هرتسوغ إلى تركيا استجابة لدعوة أردوغان، في أعقاب زيارته كلاً من اليونان وقبرص “اليونانية”.

البلدان يعتزمان اتخاذ خطوات مبدئية لإصلاح العلاقات المتدهورة بسبب مواقف متبانية تتمثل في إدانة أردوغان لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين ورفض تل أبيب الدعم التركي لحركة حماس.

وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية ذكرت أن الرئيس الإسرائيلي سيلتقي مع أردوغان في العاصمة أنقرة، و أن المحادثات الثنائية سيعقبها مؤتمر صحفي مشترك وعشاء.

ومع أنه من المقرر أن تركز المحادثات على الخلافات الثنائية وانعدام الثقة المتبادل بين البلدين، إلا أنه من المرجح أن تكون الحرب في أوكرانيا على جدول أعمال الاجتماع أيضًا، حيث يسعى الطرفان معًا إلى لعب دور الوسيط في الصراع.

ومن المرتقب أن يلتقي هرتسوغ أيضا بالجالية اليهودية في إسطنبول قبل أن يعود إلى إسرائيل يوم الخميس.

كما رجحت مصادر مطلعة أن يتحدث هرتسوغ وأردوغان عن قضية تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا، وهو اقتراح كان أردوغان قدمه في يناير الفائت كجزء من خارطة طريق لإعادة بناء العلاقات.

تركيا كانت جمدت علاقاتها مع إسرائيل بعد مقتل 10 مدنيين أتراك خلال غارة عسكرية إسرائيلية عام 2010 على سفينة “مافي مرمرة” للمساعدات والتي كانت تسعى لخرق الحظر المفروض على قطاع غزة.

بعد اتفاق المصالحة لعام 2016 الذي تراجعت فيها حكومة أردوغان عن مطالبها إلى حد كبير، قرر البلدان إعادة السفراء، لكن تركيا أقدمت على استدعاء دبلوماسييها ومطالبة مبعوث إسرائيل بالخروج من البلاد احتجاجًا على الاشتباكات الحدودية مع غزة في عام 2018.

صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قالت في تقرير نشرته قبل بدء زيارة هرتسوغ إلى تركيا: “إن المشاعر المريرة التي تراكمت منذ حادثة مافي مرمرة، والاتهامات المتبادلة والتهديدات بين رؤساء الوزراء الإسرائيليين والقيادة التركية، خلقت صدعًا عميقًا سيتطلب قدراً كبيراً من العمل المشترك وحسن النية”.

ولفتت الصحيفة إلى أن تركيا وإسرائيل أهدرتا الكثير من الوقت وفقدتا الكثير من الفرص التي كان من الممكن أن تخدمهما ويخدم مواطنيهما، مضيفة بقولها: “نأمل أن يأتي لقاء الرئيسين في تركيا بثمار دبلوماسية فورية، مثل تعيين سفيرين في أنقرة وتل أبيب، وزيارة متبادلة لأردوغان إلى إسرائيل، واتفاقيات تعاون رسمي بين الحكومتين”.

جدير بالذكر أن هرتسوغ زار اليونان وقبرص اليونانية قبل تركيا لطمأنة الحليفين المقربين بأن العلاقات الإسرائيلية معهما لن تتأثر سلبًا بأي تقارب مع تركيا، حيث تعمل إسرائيل مع البلدين على التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط بهدف تصديره إلى أوروبا بعيدًا عن تركيا.

يذكر ان المعارضة التركية تتهم أردوغان باستغلال القضية الفلسطينية لأغراض سياسية، إلى جانب الخلافات حول الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.