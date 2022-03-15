أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب المستقبل مصطفى جوزال، إن حزب الشعب الجمهوري سيرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو.

في ظل النقاشات حول ما إذا كانت أحزاب المعارضة الستة، التي اتفقت على العودة إلى النظام البرلماني، ستدخل الانتخابات تحت مظلة تحالف الأمة، صرح نائب رئيس حزب المستقبل، مصطفى جوزال، بتصريح مثير للجدل.

جوزال قال إن كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري يدعم ترشح أحمد داود أوغلو في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف جوزال أنه بصفته ينتمي لحزب المستقبل، فإنه يرى في داود أوغلو مرشحا مناسبا للرئاسة، لأن لديه خبرة في الدولة وسيكون محايدا وما إلى ذلك.

وتابع جوزال: “حسب رأيي، فإن زعيم حزبي يتمتع بهذه الخصائص. بالطبع، كل حزب يريد بطبيعة الحال أن يرى زعيمه كمرشح رئاسي ويرغب بذلك. بالنسبة لنا، مرشحنا الرئاسي الطبيعي هو أحمد داود أوغلو”.

وأكد جوزال أنه إذا تم تحديد اسم آخر، فإن داود أوغلو سيدعم هذه القضية أيضًا، وسوف يتنازل عن حقه في الترشح.

وأنهى جوزال تصريحاته، قائلا: “يمكن أن يكون أحد القادة، ويمكن أن يكون شخصًا من الخارج. أعتقد أنه يجب على الجميع التضحية ودعم الاسم الذي تم الاتفاق عليه، واتخاذ خطوة نحو كل ما هو جيد للبلد”.

يذكر أن كمال كليتشدار أوغلو، قال في تصريحات سابقة إنه لا يعارض الترشح للانتخابات الرئاسية إذا أجمعت أحزاب المعارضة على ذلك.