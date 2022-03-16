أنقرة (زمان التركية) – نعت عازف البيانو التركي الشهير، فاضل ساي، نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بـ”الجاهل”، ودعاه إلى الرحيل.

تصريحات ساي جاءت عبر تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعليقا على عنف الشرطة التركية تجاه الأطباء في ميدان تقسيم في يوم الطب الذي وافق 14 مارس.

ذكر ساي أنه في اليوم العالمي للمرأة، دفعت الشرطة النساء وأهانتهم، وبالمثل حدث في يوم الطب، حيث تم دفع طبيب يبلغ 80 عاما إلى الأرض وإهانته.

وأضاف ساي في تغريدته: “يتم إهانة وتهديد الاقتصاديين والفنانين، يطبق النظام الحظر وينتهج الشدة والعنف هنا وهناك، يكفي إلى هذا الحد، أيها الجهلة، اذهبوا الآن”.

جاءت المظاهرات بعد هجوم للرئيس أردوغان على الأطباء المستقيلين من القطاع الحكومي، للعمل في القطاع الخاص والهجرة بحثا عن عائد مادي أفضل.