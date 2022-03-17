أنقرة (زمان التركية)ــ لا تزال تركيا ضمن الدول الأوروبية الأربع التي لم تحدد بعدُ توقيتا للتوقف عن استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

مجموعة أيكوسفر (Ekosfer) للدفاع عن المناخ رأت في دراسة نشرها موقع تركي مختص في الشؤون الخاصة بطاقة الفحم أن عشر دول قد توقفت بالفعل عن استخدام الفحم، بينما وعدت دول أخرى بالقيام بذلك بحلول عام 2040.

إلى جانب تركيا، فإن البوسنة والهرسك وبولندا وصربيا لم تحدد بعدُ موعدت نهائيت لإغلاق محطات الفحم الخاصة بها، في حين تعهدت 23 دولة في أوروبا بالقيام بذلك.

مدير حملات إيكوسفر أوزغور غوربوز قال لموقع “بيانت التركي يوم الأربعاء إن الصراع الحالي بين أوكرانيا وروسيا قد يتسبب في تأخير المواعيد النهائية المحددة، لكن الجداول الرسمية للدول لم تتغير بعد، داعيًا السلطات التركية إلى تحديد موعد قبل قمة المناخ المقررة إقامتها في مصر نهاية عام 2022.

يذكر أن تركيا تنتج أكثر من 31% من حاجتها للكهرباء في محطات حرق الفحم، بواقع 19.6 جيجاوات، وكشف موقع (turkiyedekomur) (الفحم في تركيا) أن هناك مصانع أخرى قيد العمل، والتي من المتوقع أن تضيف 12.45 جيجاوات أخرى من لإنتاج الكهرباء في البلاد.

لا توجد حاليًا محطات تعمل بالفحم في كل من ألبانيا والنمسا وبلجيكا وإستونيا والسويد وسويسرا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والبرتغال، بينما تعهدت فرنسا والمملكة المتحدة والمجر وإيطاليا وأيرلندا واليونان ومقدونيا الشمالية والدنمارك وفنلندا وهولندا وسلوفاكيا وإسبانيا بإغلاق جميع محطات الفحم بحلول عام 2030.

في حين تعهدت دول الجبل الأسود ورومانيا وكرواتيا وبلغاريا وألمانيا وسلوفينيا والتشيك بالتوقف عن استخدام الفحم بحلول عام 2040.