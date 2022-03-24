تقرير: محمد عبيد الله

3 سنوات سجن لمدرس مختطف من كينيا إلى تركيا

حكمت السلطات القضائية في تركيا على مدرس أُعيد قسراً من كينيا إلى تركيا العام الماضي بالحبس ثلاث سنوات وأربعة أشهر بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة المتهمة بتدبير الانقلاب المزعوم في 2016.

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، أن المحكمة قضت على صلاح الدين كولن، ابن شقيق فتح الله كولن، ملهم حركة الخدمة، بعقوبة مخففة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي بعد أن استفاد من قانون “التوبة”.

صلاح الدين كولن أعيد إلى تركيا من قبل عملاء المخابرات التركية في شهر مايو لعام 2021، لتعتقله محكمة في أنقرة في يونيو بتهمة إنشاء وإدارة منظمة إرهابية مسلحة.

المحكمة أنزلت على صلاح الدين كولن في البداية حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية في الجلسة الأخيرة لمحاكمته يوم الثلاثاء، ثم قررت تخفيف عقوبته بعد أن اعتبرت هيئة القضاة أنه يمكن أن يستفيد من أحكام “التوبة”.

صرح بعض المعتقلين أو المحتجزين بدعوى صلتهم بحركة الخدمة في مناسبات عديدة بعد الإفراج عنهم أو أثناء محاكمتهم أنهم أُجبروا على الاستفادة من قانون التوبة والكشف عن أسماء أشخاص مرتبطين بالحركة حتى تتمكن السلطات من مطاردة هؤلاء الناس أيضًا، وأكد بعضهم أنهم اضطروا إلى اتهام آخرين لأنهم تعرضوا للتهديد أو لسوء المعاملة أو التعذيب.

كشف تقرير صادر عن منظمة فريدوم هاوس عن القمع العالمي العابر للحدود في عام 2021 عن توسع نطاق حملات الحكومة التركية التي تستهدف المعارضين في الخارج، مشيرًا إلى أن تركيا أصبحت الرقم الواحد بين الدول التي نفذت عمليات الترحيل السري من الدول المضيفة منذ عام 2014.

وفقًا للتقرير، استهدفت حملات حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان في المقام الأول الأتراك الذين ينتمون إلى حركة الخدمة، لكن الحكومة بدأت في تطبيق نفس التكتيكات على الأكراد واليساريين الذين يعيشون في الخارج أيضًا.

كما أشار تقرير فريدوم هاوس إلى أن الحكومة التركية طاردت أعداءها المفترضين في 30 دولة مضيفة على الأقل، منتشرة في الأمريكتين، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، منذ محاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016.

وبحسب التصريحات الرسمية لوزارة الداخلية التركية، فقد أرسلت تركيا 800 طلب تسليم إلى 105 دول منذ المحاولة الانقلابية، وأعيد أكثر من 110 أشخاص على صلة بالحركة إلى تركيا.

يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان ينفذ عمليات جماعية موسعة ضد جميع شرائح المجتمع التركي بدعوى الانتماء إلى الحركة، منذ تحقيقات الفساد والرشوة الكبيرة في 17-25 ديسمبر 2013، والتي تورط فيها رئيس الوزراء آنذاك أردوغان وأفراد عائلته ودائرته الضيقة.

أردوغان اعتبر في ذلك الوقت أن تحقيقات الفساد والرشوة انقلاب قضائي ومؤامرة محلية ودولية ينفذها متعاطفون مع حركة الخدمة ضد حكومته، وصنف الحركة على أنها منظمة إرهابية، وبدأ يجري حملات فصل واعتقال ضد من زعم صلتهم بالحركة، ثم بلغت هذه الحملات إلى ذروتها بعد الانقلاب المزعوم في عام 2016، الذي وصفه جل الأحزاب المعارضة بأنه انقلاب مدبر من قبل أردوغان على ذاته لتقديم نفسه ضحية، ثم بطلاً، ثم إعلان ذلك اليوم ميلادًا لنظامه، الذي أسسه بسهولة مع حلفائه الجدد من قادة تنظيم أرجنكون أو الدولة العميقة.

ورأى الكاتب برق يلدريم، في مقال تحليلي نشره موقع “بولد” التركي، أنه عندما تحطمت “مياه الصرف الصحي لحزب العدالة والتنمية” بعد بدء تحقيقات الفساد والرشوة في 2013 تحول “النظام القائم” في البلاد إلى “قفص” يخنق ويكبل أردوغان؛ و”عائق” أمام ممارسته المزيد من الفساد، فاضطر إلى التحالف مع قادة تنظيم “أرجنكون” الأوراسي، وأخرجهم من السجن، ليطوروا معًا صيغة حل لإنقاذ الطرفين على حد سواء.

لقد تعاهد الطرفان على ما يسميه زعماء المافيا قسم “الأوميرتا”، أي قانون السكوت، الذي يعني التزام الصمت على كل الجرائم والولاء المطلق بينهم، ويواجه المرتدون عن هذا القسم العذاب والموت، وقد يطال العقاب أسرهم، وكان الطرفان يحتاجان إلى ذريعة لترجمة أهداف هذا القسم إلى أرض الواقع، فوجداها في تدبير انقلاب 2016، وخلق تهمة جاهزة يمكن إلصاقها بكل الموظفين المرغوب في تصفيتهم، ليعيدا تصميم النظام في تركيا وفق أهداف وأهواء الطرفين، بحسب الكاتب.

وتابع الكاتب أنه من المؤكد أن العصابتين (أردوغان وأرجنكون) سوف تحنثان في يمينهما يوما ما وستعودان إلى حالة الحرب القديمة بينهما، وعندها سوف يكون أردوغان وحيدا، مؤكدًا أن أي حكومة قائمة على القرارات اليومية التعسفية المتقلبة لا ينتظرها في المحطة الأخيرة سوى نهاية مريرة، ثم عقب قائلا: “إنهم سيبقون تحت أنقاض هذه الدولة التي هدموها بأيديهم”.

منظمة دولية تدعو السويد للتحقيق في اعتداء على صحفي تركي

دعت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) السلطات السويدية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل في هجوم على الصحفي أحمد دونمز في 20 مارس الجاري وتحديد ما إذا كان مستهدفًا بسبب عمله الصحفي.

أحمد دونمز، الصحفي التركي المعروف بتقاريره عن جرائم مسؤولين أتراك، والذي يعيش في المنفى بالسويد، تعرض لهجوم قبل 3 أيام من قبل رجلين في مدينة ستوكهولم.

قالت غولنوزا سعيد، منسق برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في لجنة حماية الصحفيين: “يتعين على السلطات السويدية إجراء تحقيق سريع وشامل في الهجوم الأخير على الصحفي التركي المنفي أحمد دونمز، وتحديد ما إذا كان مرتبطًا بتقاريره، ومحاسبة جميع المتورطين”.

وتابعت: “يجب على السلطات السويدية توفير الأمن للصفحي دونمز والتأكد من أنه يستطيع العيش والعمل دون خوف على سلامته أو سلامة أسرته.”

وكان دونمز قد غرد سابقًا بأنه يتلقى تهديدات بالقتل من رئيس الجريمة المنظمة إحسان حزارجي بعد أن قال في مقطع فيديو على موقع يوتيوب إن وزير الداخلية سليمان صويلو وفر الحماية لرئيس عصابة يدعى أيهان بورا كابلان.

نشر دونمز صورة للتهديدات التي تلقاها كرسائل على واتس، وقال في تغريدة نشرها في 19 فبراير، أي قبل يوم من الهجوم: “إحسان حزارجي من مافيا أنقرة، الذي ورد ذكره في الفيديو الأخير لي، أرسل لي رسالة التهديد هذه: لا تشعر بالأمان لأنك في السويد، سأقطع رأسك في غضون 24 ساعة”.

دونمز عمل مراسلًا سابقًا في أنقرة لصحيفة زمان اليومية، التي استولت عليها الحكومة التركية قبل أشهر من محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، ثم أغلقها بسبب صلتها بحركة الخدمة، إلى جانب عديد من المؤسسات الإعلامية الأخرى، مثل مجموعة كوزا-إيبك الإعلامية.

وينشر دونمز تقارير عن السياسة التركية وممارسات الفساد، بالإضافة إلى التعليقات السياسية، على موقعه الشخصي على الويب، وتويتر، وصفحته على موقع يوتيوب، ويتابعه حوالي 147 ألفًا على تويتر و55 ألف متابع على يوتيوب.

ممثل تركي مخضرم يمثل أمام المحكمة بتهمة إهانة الحكومة

مثل الممثل التركي المخضرم إلياس سلمان أمام المحكمة في الجلسة الأولى لمحاكمته يوم الثلاثاء، بتهمة إهانة الأمة التركية على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بعقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين.

الممثل إلياس سلمان، البالغ من العمر 72 عامًا، قال في دفاعه أمام محكمة في إسطنبول: “نيتي لم تكن إهانة الأمة التركية على وسائل التواصل الاجتماعي، كما زعمت لائحة الاتهام، بل عبرت فقط عن انتقاداتي للأشخاص الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية الحاكم”.

يواجه الممثل التركي الذي ينتمي إلى التيار اليساري اتهامات بإهانة الأمة التركية، والجمهورية التركية، والبرلمان التركي، والحكومة، والقضاء، وذلك في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي في 25 يناير 2021.

انتقد سلمان في الفيديو سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية، والأشخاص الذين يصوتون لصالح أردوغان الذي يتولى السلطة منذ عام 2002.

في دفاعه أمام المحكمة، أكد سلمان أنه منتقد صريح للحكومة، وسيظل كذلك حتى لو وصل حزب آخر إلى السلطة، لتقرر المحكمة تأجيل الحكم إلى موعد لاحق.

سلمان الذي لعب دور البطولة في عشرات الأفلام التركية، بالإضافة إلى كونه مخرجًا ومؤلفًا وكاتب سيناريو وموسيقيًا، قال للصحفيين عقب الجلسة: “إن الفنان بطبيعته ناقد وينتقد الحكومة بغض النظر عن الحزب الذي يحكم البلاد. وأنا سعيد لأداء واجبي”.

تركيا: وزير الصحة يعتذر لطبيب تسعيني سقط في شجار مع الشرطة

اعتذر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة للطبيب البالغ من العمر 89 عامًا البروفيسور أردينتش كوكسال الذي سقط خلال تدخل الشرطة في يوم الطب.

خلال مؤتمر صحفي نظمته غرفة اسطنبول الطبية في 22 مارس، قال الطبيب البروفيسور أردنتش كوكسال، البالغ من العمر 89 عامًا، إنه تلقى اعتذارًا من وزير الصحة فخر الدين قوجة بعد أن سقط خلال تدخل الشرطة في يوم الطب.

في 14 مارس الجاري، حاول ضباط الشرطة منع الأطباء من وضع إكليل من الزهور في ساحة تقسيم الشهيرة في إسطنبول، وقع أثناء الحادث الطبيب كوكسال على الأرض وغطى الوحل سترته البيضاء.

وفي 22 مارس، سلم كوكسال مريولته البيضاء الموحلة إلى منظمة التجارة الدولية ليتم الاحتفاظ بها “كوثيقة نموذجية”، وقال في تصريحات إنه لأول مرة في حياته المهنية البالغة 64 عامًا، اتسخت سترته، وتابع: “دائماً ما تتسخ قمصاننا، لكن بالدم أثناء الجراحة”.

وصرح الطبيب أن وزير الصحة فخر الدين قوجة اتصل به مساء عنف الشرطة، وتحدث معه لمدة 49 دقيقة، مردفًا بقوله: “قال الوزير قوجا: أنا أتصل للتعبير عن حزني، أنا آسف.. أشكره من هنا لاتصاله بي”.

وأشار الطبيب كوكسال إلى أنه نقل شكاوى الأطباء إلى الوزير قوجة ليع الوزير بمتابعة الموضوع.

يذكر أن العاملين في المجال الطبي في تركيا نظموا مؤخرا احتجاجات للتعبير عن استيائهم من ظروف العمل غير الإنسانية مثل نوبات العمل لمدة 36 ساعة، والعنف ضدهم من قبل أقارب المرضى وعدم كفاية الأجور، غادر بعضهم تركيا إلى الخارج بحثًا عن ظروف أفضل.

ووصل استياء الجيش الأبيض إلى الذروة عندما انتقدهم الرئيس أردوغان بسبب رغبتهم في مغادرة تركيا قائلا: “فليرحلوا إن شاؤوا؛ فنحن سنعين بدلا عنهم من تخرجوا في كليات الطب حديثًا”، ليتجه الأطباء هذه المرة إلى إضراب شامل عن العمل دام ليومين طالبوا فيه بتحسين أجورهم وظروف عملهم.

لكن تراجع أردوغان عن تصريحاته العنيفة عندما اتسع نطاق الاحتجاجات وأدلى بتصريحات تعهد فيها بتلبية مطالبهم خلال وقت قصير.

برلماني تركي بعد ضبط متفجرات: هل يتم التحضير لمؤامرة دموية؟

بعد ضبط متجرات بحوزة شرطي في تركيا، تساءل برلماني معارض ما إذا كانت هناك “حرب سرية” بين العناصر المكونة للحكومة أو التحالف الحاكم وكان يتم الإعداد لتنفيذ مؤامرة دموية في البلاد.

طرح النائب عن حزب العمل التركي أحمد شيق أسئلة في البرلمان حول ضابط شرطة ألقي القبض عليه في مدينة هكاري الحدودية مع سوريا وبحوزته 52.5 كيلوغرام من المتفجرات.

كانت إدارة شرطة مدينة هكاري جنوب تركيا أعلنت عن ضبطها 52 كجم و500 جرام من المتفجرات المختبئة في العجلات الاحتياطية لسيارة يقودها ضابط شرطة من بلدة “يوكساكوفا” إلى مدينة إسطنبول، ومن ثم تبين أن ضابط الشرطة، الذي تم اعتقاله، يعمل في إسطنبول.

وزير الداخلية سليمان صويلو قال في تصريحاته في 21 مارس الجاري إن ضابط الشرطة كان متوجها إلى إسطنبول وتسلم المتفجرات عبر شمال العراق، وكشف أنه سبق إيقافه عن عمله بتهمة السرقة وأعيد لعمله بعد حكم قضائي، ووصفه بأنه “رجل إشكالي للغاية. لقد سرق الكابلات!”، على حد قوله.

الصحفي الاستقصائي السابق والبرلماني الحالي أحمد شيق سأل عن سبب إعادة الضابط بعد إيقافه عن العمل بسبب تورطه في عملية سرقة، وما إذا كان هناك خلاف بين أركان الحكومة أو التحالف الحاكم بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

عريضة أحمد شيق المقدمة إلى رئاسة البرلمان، تضمنت 18 سؤالًا وجهها إلى وزير الداخلية سليمان صويلو، منها: إلى مَنْ كانت تنقل المتفجرات؟ ولماذا لم يتم القبض على المشتري أيضًا؟”.

كما سأل البرلماني عن مكان تواجد الضابط سابقًا، وأصوله الشخصية، وما إذا كانت هناك أي زيادة مشبوهة في ثروته، ومدى صحة الادعاءات القائلة بأن الضابط كان سيتلقى 400 ألف ليرة تركية مقابل حمل المتفجرات.

وتساءل البرلماني المعارض وزير الداخلية في عريضته قائلا: “في أي مكان وضد مَنْ كانت ستستخدم تلك المتفجرات؟ هل هناك عداء بين مجموعات مختلفة داخل الحكومة / التحالف الحاكم؟ هل مجموعة معينة في المدينة أحبطت خطط مجموعة أخرى كانت تخطط لتنفيذ مؤامرة دموية”.

استقالة رئيس نقابة أنقرة بعدما رفض نشر تقرير عن التعذيب

أعلن رئيس نقابة المحامين في أنقرة كمال كورانيل استقالته من منصبه بعدما رفض نشر تقرير لجنة حقوق الإنسان في النقابة عن مزاعم التعذيب التي ساقها المحتجزون في مركز احتجاز للشرطة في يناير.

اعتقلت السلطات التركية 300 شخص في يناير الماضي في مداهمات للشرطة شملت مدنًا مختلفة في البلاد كجزء من التحقيقات التي أشرف عليها مكتب المدعي العام في أنقرة، وذلك بدعوى انتمائهم إلى حركة الخدمة.

وكانت اللجنة قدمت التقرير عن التعذيب الممارس على المتهمين إلى إدارة نقابة محامي أنقرة، لكنها قررت عدم نشره انطلاقًا من دوافع أيديولوجية، مما حدا بعدد من المحامين ورئيس اللجنة إلى الاحتجاج على القرار عن طريق إعلان استقالتهم من النقابة في شهر فبراير.

في حين تحجج رئيس نقابة المحامين في أنقرة كمال كورانيل في بيان مكتوب على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: “عدم تضمن التقرير عن مزاعم التعذيب رأيًا مخالفًا كان خطأ”، بحسب رأيه.

وكان المحامون الذين استقالوا في وقت سابق أكدوا أن إدارة نقابة المحامين قد فرضت أيضًا رقابة على تصريحات اللجنة بشأن قضية ما يسمى “أمهات السبت” اللائي ينظمون احتجاجات منذ سنين بحثًا عن أولادهم المغيبين قسريا على يد مسؤولين، بالإضافة إلى تقريرهم عن صحة النائب السابق لحزب الشعوب الديمقراطي آيسل توغلوك في السجن، والانتهاكات المرتكبة في البلاد وسجن طلاب عسكريين سابقين بتهمة الصلة بالانقلاب الفاشل في 2016.

ومن ثم نشر عمر فاروق جرجرلي أوغلو، المدافع المعروف عن حقوق الإنسان والنائب عن صفوف حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، تغريدة في 10 فبراير كشف فيها أنه تمكن “أخيرًا” من قراءة التقرير الذي صاغه محامو نقابة المحامين في أنقرة.

وأضاف النائب البرلماني: “إن التقرير يحتوي على كل شيء: السب للمعتقلين وإهانتهم وضربهم وتهديدهم بالتعذيب الجنسي. الوثيقة ذات جودة التقارير الدولية. فلماذا لم يتم نشر هذا التقرير ولماذا لم يتم تقديم شكاوى جنائية بشأن مزاعم التعذيب فيه؟”.

بعد الانقلاب الفاشل في عام 2016، انتشر سوء المعاملة والتعذيب على نطاق واسع ومنهجي في مراكز الاحتجاز التركية، وأدى عدم إدانة كبار المسؤولين وإقبالهم إلى التستر على الادعاءات، بدلاً من التحقيق فيها، إلى إفلات قوات الأمن من العقاب على نطاق واسع.

هل قطر سبب زيادة أسعار اللحوم الحمراء في تركيا؟

زعم نائب تركي أن الزيادة المعلنة مؤخرًا بنسبة 48% في أسعار اللحوم الحمراء في تركيا ترجع إلى صادرات البلاد من الماشية، بشكل أساسي إلى قطر.

وفقًا لبيانات مجلس اللحوم والألبان في تركيا، ارتفع سعر اللحوم الحمراء بنسبة 48 في المائة يوم الثلاثاء، ليصل سعر الكيلوجرام الواحد من اللحم المفروم إلى 83 ليرة تركية (5.60 دولار)، وسعر كيلوجرام واحد من اللحم (رأس عصفور) وصل إلى 92 ليرة تركية (6.20 دولار).

في سلسلة تغريدات مشرها يوم الثلاثاء، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور كارابات، إن الحكومة واصلت زيادة صادراتها من المواشي بشكل تدريجي، خاصة إلى قطر، على الرغم من التحذيرات من أن ذلك قد يؤدي إلى ندرة اللحوم الحمراء في الداخل التركي.

وذكر كارابات أن صادرات الثروة الحيوانية زادت بنسبة 866 في المائة في الشهرين الأولين من هذا العام وحده، وتم بيع 2.5 مليون رأس من الماشية إلى قطر في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2021، مضيفًا أن دولًا، مثل قطر وإيران، ضمنت إمداداتها من اللحوم مع حيوانات حية مستوردة من تركيا.

في ديسمبر 2021، تم تصدير ماشية بقيمة 14.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 339.8 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق؛ في حين ارتفع هذا الرقم إلى 31.3 مليون دولار في الفترة من يناير إلى فبراير 2022 بنسبة زيادة بلغت 451.5 في المائة.

وقال كارابات إن تحرك الحكومة لزيادة الصادرات يهدف إلى تعويض بعض خسائر الليرة التركية التي تراجعت 44 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي العام الماضي وانخفضت بنسبة 11 بالمئة هذا العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفاد النائب أن حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان تفتخر بارتفاع أرقام الصادرات بينما تتجاهل انخفاض وصول الأتراك إلى اللحوم الحمراء.

وأردف كارابات قائلاً: “بسبب ندرة اللحوم الحمراء، أعلن مجلس اللحوم والألبان عن زيادة أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 48 في المائة قبل شهر رمضان المبارك”، مشيرًا إلى أن الحكومة باعت كيلوغرامًا من الماشية مقابل متوسط 2.50 دولار 3.00 دولارات في الخارج.

وأوضح النائب أن بعض الدول، مثل روسيا وأوكرانيا، التي تعتبر مستودع الحبوب في العالم، قد فرضت قيودًا على الصادرات الزراعية أثناء جائحة كورونا، قائلة إن الأولوية لمواطنينا، ثم تسائل قائلا: “حسنًا فماذا يفعل حزب العدالة والتنمية الحاكم؟ إنه يقول إن القطريين هم الأولوية”، على حد تعبيره.