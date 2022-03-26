بروكسل (زمان التركية) – اتهمت مسودة تقرير لمجلس أوروبا الحكومة التركية بعدم الالتزام بالمعايير الأساسية للديمقراطية، حيث تتوسع في تعريف الإرهاب بحيث يمكن توجيهه لمسؤولين محليين لأتفه الأسباب وتعبيرهم عن آرائهم السياسية.

قال مقررا مجلس أوروبا فلاديمير بريبليتش من سلوفينيا وديفيد إيراي من سويسرا في تقريرهما عن تركيا: “التوسع في توجيه تهمة الإرهاب لا يؤدي إلى إثارة التوترات والصراعات بين السكان فحسب، بل إن هذا النهج يمثل أيضًا ابتعاد تركيا عن المبادئ الديمقراطية”.

وأوضح المقرران: “على سبيل المثال، بناء على هذه التهمة الفضفاضة، يمكن إقالة رئيس بلدية ديار بكر المنتخب بنسبة 62% من الأصوات، في تجاهل صارخ لأصوات المواطنين”.

يذكر أن وزارة الداخلية التركية، بدلاً من المحاكم، اتخذت قرارًا بفصل حوالي 100 من رؤساء البلديات التابعة لحزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد منذ الانتخابات المحلية في عام 2019، متهمة إياهم بارتكاب جرائم إرهابية، فضلاً عن ذلك فإنها استبدلهم بأوصياء غير منتخبين من الكوادر الموالية للحكومة.

واصلت مسودة تقرير مجلس أوروبا قائلة: “بعد إقالة وزارة الداخلية رئيس البلدية، تعين حاكم المدينة أو حاكم البلدة أو أي مسؤول حكومي مركزي آخر كوصي على البلدية. هذا الوصي الحكومي غير المنتخب من يتولى السيطرة على البلدية، ويمنع مجلس البلدية من الاجتماع أو التصرف على الإطلاق”.

وأكد المقرران بريبليتش وإيراي أنهما يعتبران نهج حكومة حزب العدالة والتنمية في التعامل مع رؤساء البلديات المنتخبين ممارسة غير مقبولة في ظل الاعتبارات الأولية للديمقراطية المحلية.