أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة سوزجو التركية، إن الإمارات تسعى لشراء شركة أناضول بيرليك القابضة التي تعود جذورها إلى مصنع قوني الإنتاج السكر، الذي تم تأسيسه في الخمسينات من القرن التاسع عشر.

قالت الصحيفة إنه في إطار تعهد الإمارات باستثمارات في تركيا بقيمة 10 مليار دولار: “طالب فريق استشاري بالحصول على معلومات بشأن مصنع قونيا للسكر ومزارع الألبان وشركة Pan Agro وشركة Beta Ziraat وهى أول شركة بذور في تركيا ومحطتين حراريتين”.

أضافت الصحيفة أنه الجانب الإماراتي طرح سعر بيع بالفعل لمحطتي سوما وكانغال، غير أن مسؤولي الشركة أبلغوا الجانب الإماراتي أنهم تلقوا رقما أعلى دون خصخصة المحطتين وأن الرقم المقدم من جانبهم قليل وهو ما يعكس أن عملية البيع لن تشهد بيع جميع أسهم شركة أناضول بيرليك القابضة إلى الجانب الإماراتي.

هذا وتعد شركة أناضول بيرليك القابضة ضمن أكبر الشركات المنتجة للأغذية في تركيا.