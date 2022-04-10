أنقرة (زمان التركية) – وصل عدد المعتقلين والمدانيين في تركيا إلى 314 ألف شخص، وهو الرقم الذي لم تشهده البلاد لأول مرة منذ تأسيس الجمهورية التركية.

وفقًا لبيانات المديرية العامة للسجون ودور التوقيف التابعة لوزارة العدل التركية، فإنه اعتبارًا من نهاية مارس 2022، وصل عدد المعتقلين والمدانيين في تركيا إلى 314 ألف شخص، في 384 مؤسسة عقابية بسعة 271 ألف.

وبحسب معطيات وزارة العدل أدين 275 ألفا و 965 من هؤلاء و 38 ألفا 537 قيد الاعتقال.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التي يحتجز فيها هذا العدد الكبير من المعتقلين والمحكومين في السجون.

ومن بين نزلاء السجون، هناك 300253 من الرجال، و 12173 من النساء، و 2.076 من الأطفال. وبالنظر إلى أن عدد المسجونين بلغ 272 ألف شخص في عام 2021، فقد لوحظ أن إجمالي عدد السجناء ارتفع بمقدار 42 ألفًا اعتبارًا من مارس 2022.

وبحسب تقرير SPACE 2021، الذي يقيم إحصاءات السجون السنوية لمجلس أوروبا، فإن روسيا هي الدولة التي تضم أكبر عدد من السجناء بعدد 478 ألفًا و 714 سجينًا، تليها تركيا بـ 272 ألفًا و 115 سجينًا.

ووفقًا لبيانات عام 2021، كانت روسيا وتركيا وجورجيا وأذربيجان وسلوفاكيا وليتوانيا في طليعة الدول التي سجلت أعلى معدلات “الحبس بالنسبة لعدد السكان” في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا العام الماضي.

يذكر أنه عقب محاولة انقلاب عام 2016 تم اعتقال الآلاف من المواطنين بتهمة التخطيط والمشاركة في الانقلاب، وهناك أسر بأكملها في السجون التركية.