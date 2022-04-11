أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير أن هناك 5000 موظف تركي مفصولين تعسفيًا من الخدمة المدنية ينتظرون إعادتهم إلى وظائفهم بعد الحصول على قرارات من المحاكم.

موقع “Tr724″التركي ذكر في تقرير أنه وصلت إليه عشرات الوثائق، من مصادر عديدة في تركيا حول المفصولين تعسفيًا، الذين حرموا من وظائفهم خلال حالة الطوارئ.

ووفقا للمعلومات الواردة؛ بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو / تموز في تركيا، تم فصل ما يقرب من 150 ألف مسؤول حكومي من عملهم بموجب مراسيم بقانون، صدرت خلال حالة الطوارئ 2018:2016. تم تقديم أسباب مختلفة لفصلهم.

ويضيف الموقع: “شق آلاف الأشخاص الذين طُردوا بموجب المراسيم الصادرة بقانون طريقهم إلى المحاكم. في الفترة الأخيرة، في المدن الكبرى مثل أنقرة واسطنبول وإزمير، أصدرت محاكم محلية قرارت بتبرئة المتهمين وأحكام بإعادتهم إلى المهنة”.

ويؤكد الموقع أنه وفقا للمعلومات الرسمية، في السنوات الأربع الماضية، فتحت المحاكم الطريق أمام أكثر من 5 آلاف موظف في الخدمة المدنية للعودة إلى مهنتهم. ويحق للأشخاص المعنيين الحصول على تعويضات مالية وغير مالية. إلا أن قرارات القضاء يُضرب به عرض الحائط.

ويشير الموقع إلى أن 5000 ضحية بينهم 2500 من موظفي إنفاذ قانون، تمت تبرئتهم ولم يرتكبوا جرائم جنائية ينتظرون حقوقهم.

وقد عبر كل من رئيس المحكمة الدستورية زهدو أرسلان ورئيس محكمة النقض محمد أكاركا عن أن الثقة في القضاء في تركيا تتراجع يوما بعد يوم، وجادل كلاهما بضرورة اتخاذ تدابير معينة من أجل زيادة الثقة في القضاء.