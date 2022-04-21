أنقرة (زمان التركية) – كشفت كتاب “الإعصار القادم” للصحفي لافنت جولتكين عن تفاصيل جديدة بشأن المحاولة الانقلابية الغاشمة التي شهدتها تركيا قبل نحو 6 سنوات.

وتضمن الكتاب روايات أحد المسؤولين البارزين بشأن توجه رئيس الوزراء آنذاك، بن علي يلدرم، في تلك الليلة إلى رئيس المخابرات، هاكان فيدان، لطرح عدة تساؤلات عليه بشأن مجريات الأحداث.

وتشير الرواية إلى ان فيدان قام بتوجيه يلدرم إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للحصول على أجوبة لتلك التساؤلات غير أن الأخير طلب من يلدرم عدم طرح أية أسئلة بشأن المحاولة الانقلابية ومواصلة عمله.

وأوضح جولتكين في كتابه أن أردوغان كان الرابح من هذه المحاولة الانقلابية الغاشمة التي لم يخسر فيها سوى تركيا مفيدا أن أردوغان اعتبر المحاولة الانقلابية “لطف إلهي” واستغلها لوضع حجر الأساس لنظام حكم الفرد الواحد الذي كان يسعى لتحقيقه.

وأضاف جولتكين أنه كان يتوجب إكساب نظام حكم الفرد الواحد، الذي تم تفعليه عقب المحاولة الانقلابية، المرجعية القانونية قائلا: “بطريقة ما وخلال ليلة واحدة تغيير موقف حزب الحركة القومية الذي كان يشدد في كل خطاباته على رفضه للنظام الرئاسي وأعلن دعمه للنظام الرئاسي”.

وذكر جولتكين في كتابه أنه انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، خلال مقابلة أجراها معه بسبب اتهامه مصطفى صريجول بالفساد من ثم ترشيحه لرئاسة بلدية إسطنبول.

وأسرد جولتكين خلال الكتاب صورة لرسالة الكترونية تلقاها من أحد شباب حزب العدالة والتنمية الحاكم عقب هذه المقابلة التي ذكر خلالها الشاب أن كل حزب يصوت لصالح اللص التابع له.

وتطرق جولتكين في كتابه إلى سبب تسمية أردوغان الجسر الثالث بجسر السلطان يافوز سليم، حيث زعم جولتكين أن الغرض من هذه التسمية كان إثارة الخوف والقلق في صفوف الفصيل العلوي.

هذا وذكر جولتكين أن الرئيس السابق، عبد الله جول، أبلغه أنه تم الاتفاق على تسمية الجسر بجسر يونس إمرة غير أن أردوغان قام بتغييره في اللحظات الأخيرة وأطلق عليه جسر السلطان يافوز سليم وأنه لم يعلم بهذا الأمر سوى أثناء مشاركته في حفل الافتتاح.