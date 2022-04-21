أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث، أن 70% من الشعب التركي يعتقد أن الأوضاع في البلاد تزداد سوءًا.

نشرت مؤسسة الأبحاث “متروبول” استطلاع رأي حول مسار البلد.

طرحت متروبول سؤالا على الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع، يقول “هل تركيا تتحسن أم تسوء؟”. وبالنظر إلى نتائج الاستطلاع، يعتقد 70.8٪ من الناس أن تركيا في وضع سيئ، بينما 22.1٪ فقط راضون عن مسار البلاد.

وبالنظر إلى نتائج الاستطلاع على أساس الناخبين الحزبيين، يعتقد أولئك الذين يدعمون حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، شركاء تحالف الشعب، أن الاتجاه الحالي في تركيا إيجابي.

58.2 في المائة ممن صوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية يعتقدون أن البلد يتحسن، و44.6 في المائة ممن صوتوا لحزب الحركة القومية يؤيدون هذه الفكرة.

والناخبون، الأكثر تشاؤماً بشأن مسار البلاد، هم الذين قالوا إنهم سيصوتون لتحالف الأمة.

ووفقًا لبيانات متروبول، يعتقد 2.4٪ فقط من ناخبي حزب الشعب الجمهوري، أحد شركاء تحالف الأمة، أن مسار شؤون البلاد كان إيجابيًا، بينما جادل 95.7٪ منهم بأن تركيا تزداد سوءًا.

ولا يختلف الوضع كثيرًا في الحزب القومي المعارض، إذ يعتقد 88.5 بالمائة من ناخبي حزب الخير أن البلاد تزداد سوءًا.

فيما كان هذا المعدل 92.6 في المائة في لدى ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي، و 94.7 في المائة لدى مؤيدي حزب السعادة، و93.1 في المائة لدى حزب الديمقراطية والتقدم.