بقلم: *إحسان داغي

(زمان التركية)ــ إن كل متابع للشأن التركي يرى أن تركيا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا وهي تحاول بقيادة أردوغان استعادة العلاقات مع الدول الغربية، لا سيما الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وذلك بعد أن قام هو بتخريب تلك العلاقات لا سيما بعد أزمة شراءصواريخ إس 400 الروسية، ولكن مع الأزمة الأوكرانية رأينا تركيا تظهر بقمة الناتو في بروكسل كما استضافت عددا من القادة الغربيين في أنقرة، ويبدو أن أردوغان حريص على العودة إلى العمل كالمعتاد مع حلفاء تركيا الغربيين، ولكن كيف تفاعل الجمهور التركي مع تعديل أنقرة لتوجهاتها الخارجية بعد أن كان الإعلام التركي المسيطر عليه نظام أردوغان يحفز معاداة الغرب حتى وقت قريب.

تظهر استطلاعات الرأي الحديثة والتي كان آخرها استطلاع الرأي الذي أجرته شركة Metropoll في يناير أن روسيا والصين قد تفوقتا على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في كسب تعاطف عموم الأتراك، بينما قال 37.5 في المائة إن على تركيا إعطاء الأولوية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في شؤونها الخارجية، فإن 39.4 في المائة يفضلون روسيا والصين، حتى بعد

غزو روسيا لأوكرانيا، ووفقًا لمسح أجرته شركة Metropoll في مارس فمازال 29.5 في المائة من الأتراك يعتقدون أن العلاقات مع روسيا والصين يجب أن تكون لها الأولوية ويبدو أنه في السنوات الأخيرة تزايد التوجه الشرقي للسياسة الخارجية التركية وحظى ذلك بتعاطف الأتراك عامة، فقد كشف الاستطلاع أيضًا أن ليس فقط ناخبي حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان يتوجه تعاطفهم لروسيا والصين ولكن أيضًا قاعدة أحزاب المعارضة يفضلون روسيا والصين.

وفي استطلاع أخر يظهر الشك الغربي على السطح حتى في سياق العدوان الروسي على أوكرانيا حيث كشفت دراسة استقصائية حديثة أن 33.7 في المائة فقط من الأتراك يعتقدون أن روسيا مسؤولة عن الحرب في أوكرانيا، بينما قال 48.3 في المائة إنها مسؤولية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

إن هذه الاستطلاعات والأرقام تعكس معاداةً عميقة الجذور للغرب لدى الشعب التركي وتلك المعاداة تم تحريكها في ظل حكم حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، الأمر الذي يثير اسئلة حول احتمالية أن تكون تركيا حليفة للغرب على المدى الطويل، ونظرا للتعاطف الناشئ مع روسيا والصين وهكذا فإن إعادة تأهيل التحالف مع الغرب قد يكون مفرط التفاؤل حتى في تركيا ما بعد أردوغان، فقد قدمت حكومة أردوغان الغرب على أنه أم كل الشرورو، وأنه من يتآمر ضد اقتصاد تركيا وسيادتها وأمنها حتى وقت قريب جدًا، و كان من الممكن أن يظل تأثير الروايات المعادية للغرب لحزب العدالة والتنمية محدودًا إذا لم يقم الحزب بالسيطرة شبه الكاملة على وسائل الإعلام باستثناء وسائل التواصل الاجتماعي، فبفضل تلك السيطرة تعرض الجمهور التركي لسرد مستمر ومنسق حول كيفية تآمر الغرب ضد تركيا، كما بنى حزب العدالة والتنمية هيمنة خطابية على نحو فعال لنزع الشرعية عن أي تعبير عن وجهات النظر المؤيدة للغرب.

وهكذا تم التلاعب بالجماهير من قبل آلة الدعاية الأردوغانية، كما وقعت أحزاب المعارضة أيضًا في شرك ترديد التصور السلبي السائد عن الغرب، مما أدى إلى تطبيع وتعميم رواية حزب العدالة والتنمية المعادية للغرب، وإلى جانب ذلك فإن الجهود الناجحة التي بذلتها زمرة أوروآسيوية صغيرة ولكنها واسعة الحيلة لا سيما بين الضباط العسكريين المتقاعدين الذين شكلت حكومة أردوغان معهم تحالفًا سياسيًا بعد محاولة الانقلاب عام 2016، جعلت العداء للغرب يزداد.

ولا يمكن إغفال حقيقة أنه ومنذ أواخر التسعينيات كان التوجه الأوراسي والمنحازين له داخل تركيا يدعون باستمرار إلى تحرك إستراتيجي للتخلي عن الغرب واحتضان الشرق، وبفضل العلاقات الاستراتيجية المتنامية لتركيا مع روسيا والصين كشريك للحزب الحاكم اكتسب الأوروآسيويون موقعًا جديدًا للتأثير في النقاش العام حول مسألة اتجاه تركيا نحو الغرب أو الشرق، وغالبًا ما يظهر الأوروآسيويون على وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة وقد حوّلوا الخطاب المعادي للغرب للحزب الحاكم إلى وجهات نظر إيجابية تجاه روسيا والصين، وفي حين هيمنت الروايات المعادية للغرب على النقاش العام لم يكن هناك فاعل سياسي مهم أو مجموعة أيديولوجية أو اجتماعية من شأنها أن تدافع عن التوجه الغربي باعتباره حليف مهم لتركيا ، فلطالما كان اليساريون الأتراك ينتقدون الغرب باعتباره بؤرة للإمبريالية وهو الموقف الذي ساعد على نشر وإضفاء المزيد من الشرعية على موقف حزب العدالة والتنمية المناهض للغرب، أما العلمانيون بتنوعاتهم اليسارية واليمينية ، فقد طوروا نفورًا شديدًا من الغرب على الرغم من أسلوب حياتهم الغربي الواضح، وهم يميلون إلى الاعتقاد بأن القوى الغربية اتبعت سياسة ” الحزام الأخضر” خلال سنوات الحرب الباردة بالعمل جنبًا إلى جنب مع الإسلاميين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأن الغرب هو من دعم وصول الإسلام السياسي إلى السلطة بما في ذلك حزب العدالة والتنمية في تركيا.

ولا ننسى أخيرًا، وجود اعتقاد سائد بين الأتراك بأن الدول والمنظمات الغربية تساعد حزب العمال الكردستاني الانفصالي في تركيا، وتدعم وحدات الحماية الشعبية (YPG) في سوريا، وهو ما أدى وساعد على تحفيز وتوطيد معاداة الغرب داخل الأطياف السياسية المختلفة.

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إحسان داغي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الشرق الأوسط التقنية