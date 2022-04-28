القاهرة (زمان التركية) – إذا كانت الأمم المتحدة هي حكومة العالم فلماذا دائماً تخيب آمال الكثيرين؟؟!

بالنسبة لفكرة أن الأمم المتحدة هي حكومة العالم عليها تحفظ بعض الشىء، أو هي كذلك مع التوضيح؛ فهي حكومة للعالم أجمع ولا تحكم أفرادا يخضعون لقواعدها وأحكامها بصرف النظر عن إرادتهم أو حتى علمهم بهذه القواعد والأحكام كما هو الحال في تعامل كل حكومة مع أفراد شعبها داخل كل دولة ، ولكن هذا العالم يتكون من دول لها سيادتها واستقلالها وما يترتب على هذين الأمرين (سيادة واستقلال الدول) أمور كثيرة وضوابط عدة تراعي عند تعامل المنظمة مع هذه الدول، وأيضا من الضروري أن نتذكر أن أداء وعمل المنظمة مرتبط بالوظائف والمهام المحددة سلفاً من قبل الدول التي أنشأتها، والمنصوص عليها في دستور المنظمة (ميثاق الأمم المتحدة المكون من 111 مادة)، ومع ملاحظة أمر آخر وهو أن إرادة المنظمة وسلطانها من مجموع إرادة الدول، وهذا أمر هام للغاية وضروري استيعابه عند الحكم على المنظمة وأدائها..

أما بالنسبة لمسألة أن الأمم المتحدة دائماً تخيب آمال الكثيرين؛ فالشعور بخيبة الأمل هنا لعدة أسباب:

أولها أن الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة خاصة الأهم منها وهما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، للأسف الشديد يضفي على قراراتها الطابع السياسي، وليس الالتزام التام بنصوص القانون الدولي وقواعد العدالة، وهي من المشاكل التي تواجه المنظمة، وتفقد ثقة البعض في عدالتها وحياديتها التي من المفترض الالتزام بها عند أدائها لعملها وتناولها لمختلف القضايا والمسائل الدولية.

كذلك ميثاق الأمم المتحدة الذي يعد دستور عمل المنظمة يحتاج إلى تعديلات عديدة نتيجة لأسباب كثيرة من مستجدات طرأت وظروف تغيرت في الواقع الدولي، منذ فترة طويلة ولكن ما زال يعمل به حتى الآن منذ وضعه عام 1945، باستثناء بعض التعديلات البسيطة التي طرأت عليه .

ومن الأسباب الأخرى للشعور بخيبة الأمل تجاه أعمال المنظمة وأدائها منها ما يرجع إلى عدم الفهم الدقيق من قبل البعض لطبيعة عمل المنظمة وللمهام الموكّلة إليها، أو من أن التوقعات المرجوة منها في معظم الأحيان توقعات تفوق قدراتها وواقعها وإمكاناتها المتاحة، فكثيراً تأتي التوقعات من هذه المنظمة باعتبار أن سلطانها فوق سلطان الدول وهو أمر غير مطابق للواقع كما ذكرت.

وبخصوص هذه المسألة أتذكر مناقشة دارت بيني وبين أستاذي سيادة الوزير (المصري) الأستاذ الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي ووزير كل من وزارة التعليم والبحث العلمي ووزارة الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية الأسبق كان ذلك في إحدى الجلسات العلمية لجمعية القانون الدولي المصرية بمناسبة مرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة، ونقاشي مع سيادته كان حول هذه الفكرة “إمكانية أن تتحول إرادة منظمة الأمم المتحدة إلى إرادة وسيادة فوق إرادة وسيادة الدول كي يكون وجودها وقراراتها ومواقفها أكثر فاعلية”.

وكانت إجابة سيادته أن ذلك متوقف ومرهون على إرادة الدول نفسها في إعطائها هذه القوة أم لا.