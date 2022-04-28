أنقرة (زمان التركية) – أعلنت جمعية حقوق الإنسان التركية، أن 21 سجنا في إسطنبول، شهدوا ما لايقل عن 3608 انتهاكا خلال 3 أشهر فقط.

فرع الجمعية في إسطنبول أعلن تقريره لشهر يناير وفبراير ومارس، في مؤتمر صحفي بمبنى الجمعية في ميدان تقسيم بإسطنبول.

وفيما يخص انتهاكات السجون والتي تتضمن الضرب والتهديد والتعذيب والتفتيش العاري، أشار فرع اسطنبول إلى أن ما لا يقل عن 3608 انتهاكات قد ارتكبت في 21 سجنًا.

وجاء في التقرير أن السجناء السياسيين هم الأكثر تعرضا للانتهاكات، وكان سوء المعاملة هو أكثر شيء تعرض له السجناء.

وأشار التقرير إلى وجود معاملة عنصرية وتمييزية بحق المعتقلين، وتم رصد ما لا يقل عن 17 خطابًا عنصريًا، و12 اعترافًا قسريًا، و67 نفيًا داخليًا، و47 نقلًا قسريًا، و 34 تهديدًا بالقتل و21 عملية فرض صفة “إرهابي”.

من ناحية أخرى، تضمن التقرير مئات الانتهاكات لمبدأ المساواة في العقوبة، وكذلك الأكل الصحي، والحق في الاتصال، والحصول على المياه النظيفة، والإضراب عن الطعام.

وبحسب التقرير، كانت هناك مخالفات بشأن عدم نقل المعتقلين المرضى إلى المستشفى.