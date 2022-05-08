أنقرة (زمان التركية) – شنت الشرطة في تركيا، حملة اعتقال موسعة في حي فلوريا بمدينة إسطنبول، لاعتقال اللاجئين رغم إقامتهم بشكل رسمي.

في حي فلوريا بمنطقة باكيركوي في إسطنبول، تم نقل عشرات اللاجئين إلى إلى مركز شرطة يشيلكوي، بزعم فقدانهم وثائق الإقامة.

لاحقا زعمت الشرطة أن هؤلاء اللاجئين يتسببون في فوضى ومشاكل في كل مكان، لذلك سيتم ترحيلهم إلى بلادهم.

وعلم أنه سيتم نقل اللاجئين إلى مركز الترحيل في توزلا.

وقال أقارب شاب سوري يبلغ من العمر 22 عامًا تم احتجازه لترحيله، إنهم جددوا وثائقهم آخر مرة منذ عامين، وأنهم لم يجددوا مرة أخرى لأنه لم تكن هناك رسالة من إدارة الهجرة، وأنهم لا يفهمون سبب ترحيله.

وأكد آخر أن لديهم كل الوثائق القانونية التي تتيح لهم المعيشة في تركيا، مشيرا إلى أنهم على هذا الوضع منذ 8 سنوات، فماذا حدث الآن؟

وكان الرئيس أردوغان أعلن مؤخرا انه سيتم ترحيل مليون لاجئ سوري بشكل “طوعي”.

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