أنقرة (زمان التركية) – أحبط نواب التحالف الحاكم في تركيا استجوابا برلمانيا للتحقيق حول نشاط شركة “سادات” العسكرية، التي أسسها عدنان تانري فردي المستشار الأمني السابق للرئيس رجب طيب أردوغان.

قدمت أحزاب المعارضة: الشعب الجمهوري والجيد والشعوب الديمقراطي، استجواب مشتركًا إلى البرلمان للتحقيق حول طبيعة عمل شركة “سادات” العسكرية، والعمليات التي تقوم بها داخل وخارج تركيا.

نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية صوتوا في البرلمان ضد الاستجواب البرلماني.

البرلماني عن عن الحزب الحاكم، إسماعيل كايا، رفض اتهام نواب المعارضة لشركة سادات بأنها تدرب الجماعات الإرهابية

وقال كايا: “تعمل رئاسة الصناعة الدفاعية مع العديد من الشركات، و” سادات” هي إحدى هذه الشركات. وليس من الصواب إعطاء تصور مغاير عن هذه الشركة.

جدير بالذكر أن رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، أجرى زيارة مفاجئة لمقر شركة سادات يوم الجمعة الماضي، لكن تم منعه من دخول مقر الشركة.

أدلى كيليجدار أوغلو بتصريحات من أمام شركة سادات بكر، اتهم خلالها الشركة بـ “تنشئة العناصر الإرهابية” محملا إياها “مسؤولية أي أحداث قد تضر بأمن الانتخابات”.

وعبر حسابه بموقع تويتر نشر كيليجدار أوغلو تغريدة موجهة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تضمنت صورة من مشاركة مؤسس شركة سادات عدنان تانري فردي في اجتماع رفيع المستوى برئاسته، قائلا: “لطالما زعمت أن لا علاقة لك بشركة سادات، لكن الشخص السادس على يسارك الذي يتم مناقشته في أسرار الدولة هو مؤسس شركة سادات. تاجر سلاح يريد تأسيس دولة جديدة عاصمتها إسطنبول ولغتها الرسمية العربية. لذا فلتخبرنا عما سمعت من كبير مستشاريك هذا”.

يذكر أن عدنان تانري فردي كان يشغل سابقًا منصب مستشار الرئيس أردوغان.