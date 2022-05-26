أنقرة (زمان التركية) – قال الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، إن المسؤولين الأتراك توقفوا عن حماية الليرة وأن سعر صرف الدولار أمام الليرة سيتجاوز 16 ليرة.

يبلغ سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الخميس 16.39 ليرة تركية.

وأوضح آش الشهير بتحليلاته الخاصة عن تركيا، أن المسؤولين سمحوا بالتراجع في قيمة الليرة بالأخذ في عين الاعتبار الانتخابات المقبلة واحتياطي المركزي التركي، مشيرًا إلى أن سعر صرف الدولار أمام الليرة سيتراوح بين 17 و20 ليرة، رغم بذل كافة الجهود سابقا لوقف تدهور العملة.

وأكد آس أن المسؤولين الأتراك سيتخلون لاحقا عن التدخل في سعر الصرف، قائلا: “أتنتظرون مستوى جديد لحماية سعر الصرف قبيل الانتخابات المبكرة؟”.

وعقب الارتفاع الحاد على مدار أسبوعين لم يدم التراجع الذي شهده سعر صرف الدولار أمام الليرة لأكثر من يوم، حيث تجاوز الدولار بالأمس حاجز 16 ليرة.

واعتبارا من صباح اليوم سجل الدولار 16.35 ليرة.

ولا تزال الأسواق تشهد تساؤلات حول إمكانية استمرار السياسات الاقتصادية الحالية وعلى رأسها السياسات المتعلقة بسعر الصرف.