القاهرة (زمان التركية) – أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن إدانته الشديدة لقيام عدد من المتطرفين الإسرائيليين باقتحام الأقصى اليوم الأحد، في حماية أعداد كبيرة من قوات الاحتلال.

أكد أبو الغيط أن هذا التحرك يشكل انتهاكاً جديداً للوضع القائم، كما يمثل استفزازاً كبيراً للمشاعر العربية والإسلامية، ويمكن ان يترتب عليه إشعال الأوضاع في مدينة القدس ومناطق أخري.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام بأن اقتحام ساحة الأقصى، في إطار ما يُعرف بـ “مسيرة الأعلام” هو عملٌ غير مسئول يستهدف بالدرجة الأولي تحقيق مكاسب داخلية على الساحة الإسرائيلية، ويُحقق أهداف اليمين المتطرف الساعية إلى إلغاء كل وجود فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة والتضييق على رواد الحرم القدسي لأهداف صارت معلومة للجميع.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية، عن أبو الغيط مناشدته للقوى المؤثرة عالميا والمجتمع الدولي عموماً الضغط علي اسرائيل لوقف هذه الاستفزازات التي تؤجج المشاعر الدينية، وتُزيد من منسوب الاحتقان وتغذي دائرة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن شأنها دفع الجميع الي أتون مواجهات دينية لن يحمد عقباها.