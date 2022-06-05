أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا، 32 شخصا، بتهمة إدارة أكاديمية عبر الإنترنت.

بناء على التحقيق يجريه مكتب النائب العام في ولاية كاستامونو التركية، شنت القوات عملية أمنية في 8 مدن تركية، تم خلالها اعتقال 32 شخصا.

وتم اعتقال هؤلاء الأشخاص على خلفية تأسيس أكاديمية على الإنترنت، تقدم خدمات استشارية في مجالات مثل التدريب على الحياة وعلم التنجيم.

وأسس هؤلاء الأشخاص الأكاديمية، عقب فصلهم تعسفيا من عملهم بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، بعد أحداث الانقلاب الذي شهدته تركيا منتصف يوليو 2016.

وقامت الشرطة بتفتيش منازل المعتقلين، واستحوذت على مجوهرات وأموال بالعملة الأجنبية والليرات ومنشورات دينية من منازلهم.

وبحسب المعلومات التي قدمها أقارب المعتقلين، فلا يُسمح لهؤلاء الأشخاص بمقابلة أي شخص، بما في ذلك محاميهم، ويتعرضون لسوء المعاملة.