أنقرة (زمان التركية) – جذب اللاعب التركي هاكان تشالهان أوغلو، الأنظار بأدائه المتميز هذا الموسم مع ناديه انتر ميلان الذي حل ثانيا في ختام الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وأثيرت مزاعم حول عدم رغبة اللاعب التركي مواصلة المسيرة مع النادي الإيطالي، وأنه سينتقل لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتبين أن النادي الإنجليزي بدأ مفاوضاته مع النادي الإيطالي متقدما بطلب للحصول على خدمات اللاعب التركي مقابل 25 مليون يورو.

وتشير الأنباء المتداولة بالصحافة الإنجليزية إلى شروع مانشستر يونايتد في إنهاء صفقة ضم اللاعب التركي مفيدة أن المفاوضات لا تزال قائمة بين الناديين وأن النادي الإيطالي سيسمح برحيل اللاعب التركي عن صفوفه نظير عمولة جيدة.

هذا وشارك تشالهان هذا الموسم في 42 من أصل 48 لعبها نادي انتر ميلان نجح خلالها في إحراز ثمانية أهداف والإسهام في إحراز 13 هدفا.