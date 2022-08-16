أنقرة (زمان التركية) – ادعى رئيس حزب النصر، أوميت أوزداغ، أن عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في تركيا يبلغ 13 مليون، بما يفوق المعلن رسميا بشكل كبير.

أوزداغ صرح بذلك قبل زيارته لمدينة تشاقيري في تركيا، وقال أوزداغ: “بخلاف الرقم المعلن من وزارة الداخلية ومن القصر الرئاسي، العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء في تركيا هو 13 مليون”.

وأضاف أوزداغ: “أنا أوضح ذلك للمرة الأولى اليوم. لقد ذكرت أن هناك أكثر من 10 ملايين لاجئ وغير شرعي. ليس لدينا أي طعام نطعمه لمن في شمال سوريا. سأكشف عن عدد حاملي الجنسية التركية من السوريين هنا وفي سوريا. الأيام القادمة”.

وبعد الاجتماع، افتتح أوزداغ مبنى الرئاسة الإقليمية لحزبه وغادر مدينة تشاقيري بعد لقاء التجار.

ووفق البيانات الرسمية، يقل عدد اللاجئين في تركيا عن 4 ملايين شخص، أغلبهم من السوريين.