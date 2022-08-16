أنقرة (زمان التركية) – فاز فريق فنربخشة التركي على نظيره قاسم باشا بستة أهداف مقابل لا شيء.

المباراة التي عقدت على ملعب رجب طيب أردوغان بإسطنبول، تأتي ضمن فاعليات الأسبوع الثاني من الدوري التركي الممتاز.

وسجل أهداف الفريق الضيف جوشوا كينغ في الدقيقة 8، إنر فالينسيا في الدقائق 58 و34، وإيمرى مور في الدقيقة 48، أردا جولار في الدقائق 86، 92.

خلال المباراة حصل إمره يشيبيورت على كارت أحمر بالدقيقة 16.

وكانت نسبة استحواذ فنربخشة خلال المباراة 73%.

ورفع فنربخشة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما يحتل قاسم باشا المركز التاسع عشر والأخير دون رصيد من النقاط.