أنقرة (زمان التركية) – تشهد تركيا انطلاق أول قناة فضائية تاريخية، باسم “History”، وتبدأ البث في الذكرى المئوية ليوم النصر في 30 أغسطس.

القناة ستبث أفلام وثائقية هامة حول تاريخ العالم، وستضم مجموعة مميزة من المؤرخين على رأسهم البروفيسور الدكتور إيلبار أورتايلي، جوركان زنجين، بالين باتو، نوراي مارت، نازيه باشجالان.

وسيكون رئيس تحرير القناة التاريخية أحمد باغتشيجي.

وذكر في بيان صادر عن مجلس إدارة القناة أنه سيتم الجمع بين نقاط التحول في التاريخ التركي والأحداث التي شكلت العالم، والعديد من التطورات الهامة الأخرى مع الجمهور.