أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير لمعهد V-Dem بجامعة جوتنبرج السويدية، أن تركيا تراجعت عن جيبوتي ورواندا في الرابطة العالمية للديمقراطية.

تقرير الديمقراطية لعام 2022، الذي يُعلن عنه سنويًا من قبل معهد V-Dem بجامعة جوتنبرج السويدية.

ووفقا للتقرير، فإن تركيا احتلت المرتبة 147 من بين 179 دولة في مؤشر الديمقراطية الذي يعلنه كل عام معهد V-Dem التابع لجامعة جوتنبرج السويدية.

وجاء في التقرير، الذي تم فيه تعريف تركيا على أنها أوتوقراطية انتقائية: “بدأ الاستقطاب في تركيا بانتخاب حزب العدالة والتنمية في عام 2002 واستخدم كأداة استراتيجية ضد الديمقراطية. عندما يصبح الاستقطاب سامًا، تبدأ المعسكرات المختلفة في النظر إلى بعضها البعض على أنه تهديد لأسلوب حياتهم أو وجود بلدهم. يظهر البحث أنه كلما زاد استقطاب المواطنين، زاد احتمال تخليهم عن الديمقراطية”.

كما ورد في التقرير أن الدول الاستبدادية أثرت أيضًا على دول أخرى في مناطقها، وأن اليمن وتركيا هما البلدان اللذان أصبحا سلطويين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).

وفي التقرير، الذي ساهم فيه 3700 خبيرا وأكاديميا بمعلومات من حوالي 30 مليون نقطة بيانات حول معايير مختلفة جدًا من حرية التعبير إلى الضغط على وسائل الإعلام، إلى حرية عالم الأعمال، تم عرض تركيا في أدنى المستويات 10-20 في المئة مستوى الديمقراطية.

وفي التقرير، لم يتم تحديد درجات الديمقراطية الليبرالية للبلدان فحسب، بل تم تحديد وضعها أيضًا في التوسعات الفرعية فيما يتعلق بالديمقراطية.

على سبيل المثال، تأتي تركيا في ذيل قائمة “الديمقراطيات المناظرة”، خلف دول مثل ميانمار والسودان، في المرتبة 168.

ويكشف هذا أن 167 دولة من أصل 179 في العالم أكثر تعددية وانفتاحًا للمناقشة والتشاور من تركيا في إدارتها.