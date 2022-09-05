أنقرة (زمان التركية) – وجه رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، تحذيرا مثيرا للمسؤولين في حكومة حزب العدالة والتنمية، وقال إن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيتخلى عن جميع من حوله.

وخلال منشور على تويتر، شارك داود أوغلو مقتطفات من كلمة سابقة له، وجه خلالها رسالة إلى المسؤولين في الحكومة، قائلا: “يا رفاق تايتانيك تغرق. لا تتورطوا في أعمال منافية للقانون ولا تكونوا جزء من المنظومة. السيد الرئيس سيضحي بكم جميعا حتى أقرب المقربين له. هل ظل أحد لم يضحي به بعد؟”.

يذكر أن المعارضة التركية تقول إنها مصرة على إزاحة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية من السلطة، في انتخابات العام المقبل.