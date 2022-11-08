أنقرة (زمان التركية) – اعتدت قوات الأمن في تركيا، على العلويين المحتشدين أمام مبنى البرلمان، احتجاجا على مقترح القانون الخاص بالتعديلات في بعض القوانين وقانون الإجراءات الضريبية الذي تناقشه الجمعية العمومية للبرلمان ويتضمن تعديلات بشأن بيوت الجمع.

وشهد مساء يوم الاثنين إيقاف ثلاث حافلات انطلقت من بيت جمع غريب دادا في إسطنبول، في مدخل شانكايا ولم يسمح لها بمواصلة التقدم، مما دفع من كانوا على متنها إلى الترجل والمضي قدما نحو البرلمان سيرا على الأقدام.

ورفع العلويون المحتشدون أمام البرلمان شعارات مثل: “لن نصبح علويي السلطة” و”حزمة القوانين لا تتسع للعلوية”.

وقامت قوات الأمن بتطويق المحتجين أمام البرلمان وإطلاق غاز الفلفل على المسيرة نحو البرلمان.

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