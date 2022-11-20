أنقرة (زمان التركية) – ألغت السلطات في تركيا، حفلا للمغنية الكردية روشان تشاليكار في بلدية شيشلي بمدينة إسطنبول، بسبب “ظروف أمنية“.

وأبلغت بلدية شيشلي جمعية “زمن المرأة” التي تنظم الحفل، أن مكتب رئيس المنطقة منع الحفل.

جمعية زمن المرأة، نشرت بيانًا مكتوبًا بشأن منع أنشطتها، وقالت: “تم حظر الحفل الموسيقي التضامني الذي سنقيمه في المركز الثقافي لبلدية شيشلي في 19 نوفمبر 2022 دون أي مبرر كتابي، مع إبلاغنا شفهيًّا بأنه السبب هو (ظروف أمنية)”.

وأضاف البيان: “بينما نقترب من 25 نوفمبر -يوم القضاء على العنف ضد المرأة-، نعلم أن كل مجال نجتمع فيه يمثل تهديدًا للعقلية التي تنتج سياسات معادية للمرأة”.

وأكد البيان أن الجمعية، لن تتخلى عن التآزر والتضامن وحقوقها في تنظيم الحفلات الموسيقية، في الشوارع، وفي كل مكان. وشدد البيان على “مواصلة القتال من أجل الحرية”.

يأتي قرار إلغاء الحفل بعد أيام من تفجير شارع الاستقلال في إسطنبول، إلا

أنه سبق إلغاء حفلات مشابهة لمطربين أكراد.