غرق 11 مهاجرًا بينهم 8 أطفال غرب تركيا

إزمير (زمان التركية) – لقي 11 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 8 أطفال مصرعهم، جراء غرق مركبهم، في بلدة تشاشما التابعة لمدينة إزمير، غرب تركيا.

البيانات الأولية حول الحادث، تكشف أن القارب كان على متنه 19 شخصًا، تم إنقاذ 8 أشخاص منهم، بينما عثر على جثامين 11 آخرين، من بينهم 8 أطفال.

وقالت قيادة قوات خفر السواحل التركية، في بيان: “تلقينا في حدود الساعة 20:23 مساء 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، بلاغًا بسماع صوت صرخات استغاثة قادمة من البحر قبالة خليج شيفنا التابع لبلدة تشاشما في المدينة إزمير”.

أضاف البيان “على الفور تحركت 3 قوارب تابعة لقوات خفر السواحل، وطائرة مروحية. ونتيجة عملية البحث تم إنقاذ 4 مهاجرين غير شرعيين، بينما تم التوصل إلى 4 آخرين تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ، بينما تم العثور على جثامين 11 آخرين”.

وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، علق على الحادث من خلال تغريدة على تويتر، قائلًا: “8 أطفال. ماتوا في بحر إيجه. كانوا يفرون من الحرب والفقر. سنتقابل مع هؤلاء الأطفال في العالم الآخر. الأسد والغرب والإمبرياليون ومهربو المهاجرين يمثلون في مسرحية”.