الأتراك ثاني أكثر الشعوب تدخينًا في أوروبا

لوكسمبرغ (زمان التركية) – كشفت تقارير وبيانات مؤسسة (يوروستات) التابعة للاتحاد الأوروبي، أن مواطني بلغاريا تربعوا على رأس قائمة الشعوب الأوروبية الأكثر تدخينًا، وجاءت تركيا في المركز الثاني، ومعها اليونان، مشيرة إلى أن نسبة التدخين يوميًا لدى الأشخاص أكبر من 15 عامًا، بلغت 27.3%.

هيئة متابعة الإعلام (Ajans Press) أوضحت أن العام الماضي، شهد نشر 55 ألف و320 خبرًا له علاقة بالسجائر والتدخين، بينما نشرت أخبار مشابهة أيضًا خلال عام 2020 وبلغ عددها نحو ألفين و578 خبرًا.

وأوضحت الهيئة أن بيانات ومعطيات يوروسات، تكشف أن بلغاريا هي الأكثر استهلاكًا للسجائر بين دول الاتحاد الأوروبي، وبلغت نسبة المدخنين بشكل يومي 28.2%، بينما جاءت كل من اليونان وتركيا في المركز التالي لها.

أما المركز الثالث فقد كان من نصب دولة المجر بنسبة بلغت 25.8%.

وكان ممثل تركيا في منظمة الصحة العالمية دكتور بافيل أورصو حذر من أن معدلات التدخين باتت مرتفعة في تركيا، قائلًا: “هناك زيادة كبيرة في أعداد المواطنين المستهلكين للتبغ مقارنة بالنسب المعلنة في عام 2012. فالزيادة تشمل الذكور والإناث”.

وأشار خلال ندوة في جامعة العلوم الصحية بإسطنبول أواخر ديسمبر/ كانون الثاني 2018، إن نسبة المدخنين في تركيا بلغت 31.6% في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن النسبة بلغت 44.1% بين الرجال، و19.2% بين السيدات.

وأوضح بافيل أورصو أن النسبة كانت 27.1% خلال عام 2012، وأن النسبة سجلت ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى 31.6% بنهاية عام 2018.

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