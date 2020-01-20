20 يناير 2020

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أردوغان: أرسلنا مستشارين عسكريين إلى ليبيا ولم نرسل قوات!

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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أردوغان: أرسلنا مستشارين عسكريين إلى ليبيا ولم نرسل قوات!
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية)ــ نقل صحفيون أتراك عن الرئيس رجب أردوغان قوله إن بلاده لم ترسل بعد قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وإنما أرسلت مستشارين عسكريين ومدربين فقط.

كان أردوغان صرح الأسبوع الماضي أن تركيا أرسلت وسترسل قوات عسكرية إلى طرابلس.

ونقل تلفزيون (N.TV) عن أردوغان قوله للصحفيين المرافقين له على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلة العودة من قمة برلين بشأن السلام في ليبيا، إن جهود أنقرة في القمة وضعت الأساس لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة. وأضاف أن الوجود التركي في ليبيا عزز الآمال في السلام.

وكشف أردوغان في وقت سابق عن وصول 35 عسكريا تركيا إلى ليبيا، فيما تحدث المرصد السوري لحقون الإنسان عن أن تركيا نشرت أكثر 3000 مقاتلا سوريا في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني.

 

kanun
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