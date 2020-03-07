المعارضة التركية عن قمة موسكو: سلام سيء أفضل من الحرب

أنقرة (زمان التركية) – اعتبر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، سيد تورون، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه بين روسيا وتركيا في إدلب، خلال قمة موسكو، أفضل من الحرب، ليكون أول تصريح من المعارضة التركية على التطورات الأخيرة في إدلب.

سيد تورون انتقد “مغامرات أردوغان” وقال في تصريحاته: “يجب النظر إلى الأمر من منظور المقولة التاريخية: سلام سيء خير دائمًا من حرب شرعية”.

تورون أوضح في خطاب مكتوب، أن حزب الشعب الجمهوري يدافع دائمًا عن مبدأ أتاتورك القائل بضرورة “الصلح في الداخل العالم على حد سواء” في كل ظرف وفي كل زمان، مشيرًا إلى أن جر البلاد إلى مغامرات مجهولة المصير يعتبر جريمة.

وأضاف: “يجب النظر إلى الأمر من منظور المقولة التاريخية: سلام سيء خير دائمًا من حرب على حق. نعم، لقد رأينا مرة أخرى أن سياسات الحرب وقروع طبول الحرب لا تصل بنا إلى أي شيء”.

وأكد تورون على أن المفاوضات والدبلوماسية توجد الحلول دائمًا، قائلًا: “إن مغامرات أردوغان وعدم مسؤوليته، أظهر لنا مرة أخرى مدى أهمية وجود رئيس جمهورية محايد. فنظام الرجل الواحد الذي لا يبالي بكافة القوى السياسية في الدولة، جر البلاد إلى مغامرة. وقد دخلت دولتنا في مستنقع منذ 10 سنوات، نتيجة للقرارات الخاطئة والسياسات الخاطئة. وقلنا دائمًا إننا ندعم العقل المشترك والحوار، ونكرر ذلك. ولكن نظام الرجل الواحد الذي لا يقيم حوارًا معنا، اضطر للركض إلى أحضان بوتين والحديث معه. نحن ندافع عن كافة أشكال السلام، من أجل عدم تكرار أخبار الشهداء مرة أخرى، ومن أجل ألا تبكي الأمهات مرة أخرى. أما عن سؤال أردوغان عن مغامراته وعدم تحمله للمسؤولية فنتركه لصناديق الانتخابات”.

وتوصلت قمة موسكو إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب وممر آمن وتسيير دوريات مشتركة روسية تركية.