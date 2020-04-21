بيان هام للرأي العام العربي من زمان التركية

بروكسل (زمان التركية) – نبلغ باعتبارنا إدارة موقع صحيفة زمان التركية النسخة العربية جمهورنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن هناك حسابات في الإعلام الاجتماعي تنشر أخبارا لا تمت إلى الصحة بصلة وتنسبها لموقعنا، لذا نرجو من قرائنا المحترمين أن يتابعوا أخبارنا عبر موقعنا الرسمي على الإنترنت وحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعلن أيضا أن صحيفة زمان التركية ستبحث عن حقوقها أمام الجهات القضائية المعنية وسنقاضي المسئولين عن المواقع وحسابات الإعلام الاجتماعي التي تفبرك أخبارا باسم زمان التركية، علما أننا قد اتبعنا الإجراءات اللازمة لدى إدارة موقع تويتر عن طريق محامينا لإغلاق إحدى الحسابات التي تنشر تحت اسم “جريدة زمان التركية”.

نرجو من قرائنا الكرام أن يتابعونا من موقعنا وحساباتنا الرسمية التالية ولا يهتموا بالمواقع والحسابات التي تنشر أو تفبرك أخبارا على باسم زمان التركية.

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