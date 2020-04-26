26 أبريل 2020

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قرار رسمي برفع الأذان لأول مرة في ولاية أمريكية

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فى :آخر الأخبار, العالم
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قرار رسمي برفع الأذان لأول مرة في ولاية أمريكية
nesemet

مينيسوتا (زمان التركية)ــ رفع الأذان لأول مرة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، عبر مكبرات الصوت، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وسط سعادة عارمة للمسلمين.

وفق تقارير إعلامية أمريكية، قبلت السلطات المحلية طلب الجمعيات الإسلامية في المدينة، رفع الأذان عبر المكبرات، في حي “سيدار ريفر سايد”، اعتبارا من الخميس الماضي.

وسيسمح كذلك للمسلمين باداء الصوات الخمس مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

وسيستمر رفع الأذان بمكبرات الصوت في جامع دار الهجرة بحي “سيدار ريفر سايد”، في مواعيد الصلوات الخمس، طيلة شهر رمضان.

وتريد السلطات من خلال قرار رفع الأذان، تعزيز معنويات المسلمين، في ظل فرض قوانين العزل الاجتماعي بسبب جائحة كورونا، وحظر الفعاليات الجماعية مثل الإفطار، والسحور، وصلوات التراويح. وفق وكالة (الأناضول).

المسلمون في مينيابوليس أعربوا عن بالغ امتنانهم جراء رفع الأذان في سماء المدينة، في هذه الأيام الفضيلة.

إمام مسجد دار الهجرة، شريف محمد، قال: “سماع صوت الأذان يُشعر المسلمين في كافة أصقاع العالم، بالراحة والفرج، خاصة في هذه المرحلة الحرجة”.

رئيس بلدية مينيابوليس، جاكوب فراي، قال: “رفع الأذان بواسطة المكبرات، طيلة شهر رمضان، سيساهم في إراحة المسلمين في المدينة ولو قليلا”.

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