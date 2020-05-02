تركيا.. زعيم المعارضة: أردوغان يعلم أن رحيله “مسألة وقت”

أردوغان (زمان التركية) – علق رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلجدار أوغلو على احتداد تصريحات الرئيس رجب أردوغان تجاه المعارضة في الفترة الأخيرة.

كيلجدار أوغلو قال في تصريحاته: “هناك مثل جميل في الأناضول. الناس يدعون أن يزداد ظلم الظالم حتى يرحل سريعًا”.

وهاجم مؤخرًا الرئيس رجب أردوغان حزب الشعب الجمهوري على خلفية، أنشطة عمد البلديات المنتمين إلى الحزب في توزيع المساعدات على المواطنين بأوقات الحظر والتي منعتها الحكومة واقتصرت تقديمها من خلال الوالي، واعتبر أردوغان أن المعارضة تريد “تشكيل دولة موازية”، الأمر الذي وصفه سياسيون بأنها محاولة من الرئيس رجب أردوغان للفوز بالمكاسب السياسية منفردًا.

وأوضح كيلجدار أوغلو أن أردوغان يرى أن رحيله بات مسألة وقت وأن ما يشغله هو كيفية البقاء على سدة الحكم مهما كان، وقال عن انتقادات أردوغان لحزبه: “هل يستحق الرد؟ الدولة لا تدار بالكراهية والحقد”.

زعيم المعارضة كيلجدار أوغلو أكد أن حزبه يختلف تمامًا عن باقي الأحزاب الساسية إلا أن الهدف المشترك لهم جميعًا هو الديمقراطية، قائلًا: “فلتكن هناك ديمقراطية لأتحدث أنا، ويتحدث منافسي أيضًا. كل أزمة حلها الديمقراطية. وعلى الجميع أن يتقبل ذلك. إنهم يتنصتون على هواتفنا ويراقبوننا”.

وتطرق كليجدار أوغلو كذلك إلى وزير المالية بيرات ألبيراق صهر الرئيس، وحذر من أن معدلات البطالة ستشهد زيادة كبيرة في الفترة المقبلة، قائلًأ: “ستزيد البطالة أكثر. السيد برات ألبيراق قال إن الاقتصاد سنمو 5%، أما جميع دول العالم فستنكمش اقتصاداتها. ولكن هل سيتقدم السيد برات ألبيراق بالاستقالة إذا لم نحقق نموًا بنسبة 5% في عام 2020 كما زعم؟ وإذا حدث ما قال سنرفع له القبعة وسنبارك له نجاحه. وإن لم يحدث عليه أن يترك حقيبته الوزارية”.

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