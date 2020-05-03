تركيا… وزارة الداخلية تكذِّب صحيفة يني شفق!

أنقرة (زمان التركية) – نفى مستشار الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية التركية تصريحات نشرتها صحيفة “يني شفق” على لسان وزير الداحلية سليمان صويلو.

الكاتب محمد آجيت ذكر في مقاله بجريدة “يني شفق” أن وزير الداخلية صويلو قال في تصريحات متفائلة: “لقد انتهى الانتشار العام للوباء، ولكن سنستمر في تدابيرنا الاحترازية”، إلا أن مستشار الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية نفى أن تكون تلك التصريحات صادرة عن الوزير صويلو.

ونقل الكاتب عن وزير الداخلية قوله:”أتابع 81 محافظة. الانتشار العام للوباء قد انتهى. الفيروس يفقد تأثيره. في مناطق معينة، على سبيل المثال، يمكن أن يخرج 25 شخصًا في جنازة، الانتشار العام قد انتهى. أعتقد أن الفيروس فقد تأثيره. هذا مهم، لكننا سنواصل تدابيرنا”.

وهناك حاليا انخفاض في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي تراوح الأسابيع الماضية بين ثلاثة وأربعة آلاف إصابة لكن الأطباء في تركيا لم يذكروا أنه تم السيطرة على انتشار فيروس كورونا، حيث مساء الجمعة تم تسجيل 2188 إصابة، ومساء السبت تم تسجيل 1983 حالة.

يشار إلى أن صحيفة “يني شفق” من أكبر الصحف الموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية ويقوم على إدارتها عائلة وزير المالية وصهر أردوغان برات ألبيراق.

يذكر أن هناك صراعا بين صويلو وألبيراق أردوغان نفسه، وذلك نظرا لأن صويلو توجه لتشكيل كيان مستقل تابع له داخل مؤسسات الدولة، الأمر الذي يثير مخاوف اردوغان من فقدان السيطرة على حزبه والسلطة معا.

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