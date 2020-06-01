تركيا.. شرطيان مزيفان يحتالان على فتيات ليل

أنقرة (زمان التركية) – ألقت الشرطة في تركيا القبض على شخصين في العاصمة أنقرة، انتحلا صفة ضباط شرطة وقاما بسرقة فتيات ليل تعمل في الدعارة.

الشرطيان المزيفان حصلا على موعد من فتيات الليل في بلدة أتيماسجوت في 12 من الشهر الماضي وفي بلدة يني محله في 20 من الشهر نفسه، وذهبا إلى منزل فتيات الليل، وسرقا منهن عدد 2 هاتف محمول و1400 ليرة تركية.

أما الشركة التابع لها فتيات الليل تقدمت ببلاغ إلى إدارة مكافحة جرائم السرقة، التي تحركت بناءً على المعلومات والأوصاف التي حصلت عليها من الضحايا، وألقت القبض على المتهمين.

من جانبها أصدرت المحكمة المختصة مذكرة اعتقال في حق المتهمين، بتهمة سرقة المنازل باستخدام السلاح في منتصف الليل.

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