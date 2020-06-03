الأتراك يتصدرون قائمة الحاصلين على الجنسية الألمانية

برلين (زمان التركية)ــ حل الأتراك مجددا بالمركز الأول للأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء إن عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية في 2019 ارتفع بنسبة 15% مقارنة بعام 2018.

وأغلب من حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي كانوا من الأتراك (16200 تركيا)، ثم البريطانيين (4600 بريطانيا)، ثم البولنديين (6 آلاف بولندي) والرومانيين (5800 روماني) والعراقيين (4800 عراقي). وكان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد طلبات التجنيس من الأوكرانيين والرومانيين والسوريين. وفق وكالة (دويتشه فيليه) الألمانية.

وقال المكتب إن 128 ألفًا و900 أجنبيا حصلوا العام الماضي على الجنسية الألمانية، وهو أعلى عدد تجنيس تسجله ألمانيا منذ عام 2003.

وعزا المكتب ذلك جزئياً إلى تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبحسب البيانات، حصل أكثر من 14600 بريطاني على الجنسية الألمانية قبيل خروج بريطانيا من الاتحاد.

ومنذ عام 2016 الذي وقع فيه محاولة انقلاب عسكري، زاد عدد الأتراك الذين غادروا بلادهم هربا من الملاحقات الأمنية وازدياد القمع.

وبلغ عدد المواطنين الأتراك الحاصلين على الجنسية الألمانية 16 ألف و700 في عام 2018 و14 ألف و984 تركيا في عام 2017 ونحو 16 ألف و290 تركيا في عام 2016.

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