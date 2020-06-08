استطلاع رأي: عمدة أنقرة المعارض أنجح رؤساء البلديات

أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة “PİAR” للدراسات واستطلاعات الرأي في تركيا حول أداء رؤساء البلديات الكبرى، أن رئيس بلدية أنقرة الكبرى المنتمي لحزب الشعب الجمهوري منصور يافاش جاء في مقدمة أنجح رؤساء البلديات.

وبحسب الاستطلاع أن منصور يافاش جاء على رأس قائمة أنجح رؤساء البلديات الكبرى بعد أن حصل على 73.2% من أصوات المشاركين في استطلاع الرأي، وجاء 7 رؤساء بلديات معارضين من حزب الشعب الجمهوري ضمن أنجح 10 رؤساء بلديات.

استطلاع الرأي أجري في الفترة بين 30 مايو/ أيار و1 يونيو/ حزيران 2020، في 30 مدينة كبرى، بمشاركة 65 ألفًا و704 مواطنًا في سن أكبر من 18 عامًا.

المركز الأول كان من نصيب منصور يافاش بنسبة 73.2%، وجاء رئيس بلدية أنطاليا الكبرى محي الدين بوجاك في المركز الثاني بنسبة 64%، ثم رئيس بلدية آيدن أوزلام تشارتشي أوغلو في المركز الثالث بنسبة 63.2.

أما المركز الرابع فقد كان من نصيب رئيس بلدية قونيا التابع لحزب العدالة والتنمية أوغور ألتاي بنسبة 58.6%، والمركز الخامس من نصيب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، أما المركز السادس فقد كان من نصيب رئيس بلدية أضنة زايدان كارالار والمركز السابع جاء من نصيب رئيس بلدية أسكي شهير يلماز بويوك أرشان.

بينما جاء في المركز الثامن رئيس بلدية إزمير الكبرى تونتش صويار بنسبة، ثم رئيس بلدية غازي عنتاب المنتمي لحزب العدالة والتنمية فاطمة شاهين بنسبة 55%، وجاء في المركز العاشر رئيس بلدية كهرمان مرعش المنتمي لحزب العدالة والتنمية فخر الدين جونجور بنسبة 54.0%.

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