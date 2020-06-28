تركيا.. ضريبة جمركية على أكثر من 400 منتج

أنقرة (زمان التركية) – فرضت السلطات في تركيا ضرائب جمركية إضافية على أكثر من 400 منتج.

ونُشر القرار الرئاسي بتوقيع الرئيس رجب أردوغان، بالجريدة بالرسمية ملحقا نظام الاستيراد.

ووفق القرار الذي دخل حيز التنفيذ سيتم فرض ضريبة جمركية إضافية بنسب متخلفة تصل إلى 20 في المئة على أكثر من 400 منتج حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.

القرار يفرض ضريبة جمركية مضافة على بعض السلع المستوردة بغرض “حماية الصناعة المحلية من ضغوط الاستيراد المتزايدة وتقليص الأثار السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد” استجبة للطلبات الواردة من الشركات ومؤسسات قطاع الصناعة.

ونص القرار على فرض ضريبة جمركية إضافية بنسب مختلفة تصل إلى 20 في المئة حتى الثلاثين من سبتمبر/ أيلول على أكثر من 400 منتج من بينها المنسوجات ومعدات الصب واللحام وآلات الزراعة والحصاد والمضخات ورافعات السفن والمقطورات وحمض الستريك والنوافذ وأحزمة الأمان للمقاعد والمواد اللاصقة ومنظم الحرارة وأجهزة وأدوات الوزن والشعر المستعار والأفران ومنتجات الحديد والصلب والكابلات والحلي الثمينة على أن يتم خفض هذه النسبة اعتبارا من الثلاثين من سبتمبر/ أيلول حتى 10 في المئة.

وبإمكان وزارة التجارة إصدار إشعارات بشأن البنود الواردة في القرار وإصدار قرارات في هذا الصدد بعد دراسة الأوضاع الخاصة والإلزامية.

وعلى الصعيد تقرر فرض ضريبة جمركية بنسبة 10 في المئة على أفلام تظليل النوافذ العاكسة المستوردة وذلك بموجب التعديلات التي أجريت في قرار نظام الاستيراد الآخير.

وبهذا تحددت نسبة الضريبة الجمركية للوحات البلاستيكية التي سيتم استيرادها لاستخدامها في إنتاج البطاقات الذكية والبطاقات البلاستيكية بنحو 10 في المئة.

وسيتم تطبيق القرار الجديد حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول القادم.

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