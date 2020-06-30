حفيد جديد لأردوغان من صهره وزير المالية

أنقرة (زمان التركية)ــ رزقت أسرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحفيدهم الثامن، من إسراء زوجة وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق.

وأنجبت إسراء ولدها الرابع الذي أطلق عليه اسم “حمزة صالح” مساء أمس الاثنين.

وعقب تلقيه نبأ المولود الجديد، غادر أردوغان العاصمة أنقرة متوجها إلى إسطنبول لزيارة حفيده الجديد.

من جانب آخر قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق في تغريدته نشرها في وقت متأخر من ليل الإثنين/صباح الثلاثاء:

“الحمد لله، الليلة انضم لعائلتنا وعالمنا طفلنا الرابع حمزة صالح. أقدم حبي وامتناني لزوجتي العزيزة إسراء لجعلنا نعيش هذه السعادة مرة أخرى. ننتظر مباركاتكم”

Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz. 😊 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 29, 2020



–