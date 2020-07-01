تركيا تستانف رحلات الطيران الجوي مع إيطاليا

أنقرة (زمان التركية)ــ استأنفت تركيا الرحلات الجوية إلى إيطاليا، بعد تعليق دام أربعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويأتي استئناف الرحلات مع إيطاليا، في ظل رفض الاتحاد الأوروبي فتح حدوده مع تركيا بسبب ارتفاع الإصابات فيها.

وفي 29 شباط/ فبراير الماضي، علقت الخطوط التركية رحلاتها إلى إيطاليا الأكثر تضررا بالفيروس في ذلك الوقت.

ونظمت الخطوط الجوية التركية صباح الأربعاء رحلتين إلى مطار إسطنبول الدولي من العاصمة الإيطالية روما، وأخرى من مدينة ميلانو. وفق وكالة الأناضول.

وأقلت الطائرة التي أقلعت من روما، 105 مسافرين، بينما بلغ عدد ركاب الطائرة التي أقلعت من ميلانو 138 راكبا.

وخلال الأشهر الـ4 الأخيرة، نظمت الخطوط الجوية التركية، 3 رحلات خاصة من إيطاليا، لإجلاء الأتراك المقيمين هناك.

وسجلت إيطاليا حتى الآن أكثر من 240,142 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، و34,767 ألف حالة وفاة بالوباء.

وقررت الحكومة الايطالية تطبيق اجراءات الحجر التلقائي والمراقبة الصحية على كل القادمين الى البلاد من خارج منطقة شنغن، بمن فيهم مواطني 14 دولة الذين سيسمح لهم بدخول الاتحاد الاوروبي اعتبارا اليوم الأول من تموز/يوليو.

وتركيا ليست ضمن “القائمة الخضراء” الأوروبية التي تضم مواطني كل من المغرب، الجزائر، تونس، صربيا، الجبل الأسود، جورجيا، كندا، أوروغواي، تايلاند، كوريا الجنوبية، اليابان، أستراليا، نيوزيلندا ورواندا، اضافة الى الصين وفق مبدأ التعامل بالمثل.