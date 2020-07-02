الأتراك الثالث عالميًا في استخدام برامج VPN

إسطنبول (زمان التركية) – احتلت تركيا المركز الثالث عالميًا بين الدول الأكثر استخدامًا لبرنامج “VPN” المسؤولة عن تغيير موقع مستخدم الإنترنت افتراضيًا وتمكنه من الوصول إلى المواقع المحجوبة.

بعد تصريحات رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء والتي كشفت بوضوح عن نتيه غلق مواقع التواصل الاجتماعي وحجبها في تركيا وفرض رقابة عليها، عاد الشعب التركي مرة أخرى للحديث عن استخدام تطبيقات “VPN”.

بحسب موقع يورونيوز الإخباري، فقد احتلت تركيا المركز الثالث عالميًا بين أكثر الدول استخدامًا لبرامج “VPN” سواء للدخول إلى المواقع المحجوبة أو من أجل تغيير موقع المستخدم بشكل افتراضي.

وأشار الموقع إلى أن تركيا جاءت في المركز الثالث من حيث الرقابة والتضييق على استخدام الإنترنت متقدمة على عدد من الدول مثل الصين.

موقع “thebestvpn” نشر نتائج تحليل مثير أجراه مستندًا إلى نتائج من مستخدمين حقيقيين، مشيرًا إلى أن أكثر 5 دول تستخدم برامج “VPN” هي أندونيسيا وتركيا وماليزيا والصين والهند، بيد أنه لم يتم تسجيل أي دولة أوروبية أو أمريكية ضمن قائمة الدول العشر الأولى في استخدام هذه التطبيقات.

وأوضح الموقع أن 32% من مستخدمي الإنترنت في تركيا يستخدمون برامج وتطبيقات “VPN” للدخول إلى المواقع الإلكترونية المحجوبة، بينما جاءت الصين بعد تركيا بنسبة 31%، ثم ماليزيا بنسبة 29%.