المسماري يحذر من تحول ليبيا إلى “قبرص ثانية”

طبرق (زمان التركية) – قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم قوات الجيش الوطني الليبي المسيطرة على شرق ليبيا، إن تعرض ليبيا للغزو التركي مسألة وطنية لا يجب الاختلاف عليها بين الأشقاء الليبيين، محذرا من تحول ليبيا إلى “قبرص ثانية”.

وشدد المسماري في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء على أن ما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا ما هو إلا استعمار واحتلال وغزو، موضحًا أنه من العيب قتال الليبيين أمام بعضهم البعض من أجل السيطرة على ثروات الدولة الليبية.

وحذَّر المسماري من تحول ليبيا إلى المصير نفسه لقبرص التركية.

وقال مشيرًا إلى زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، إلى طرابلس، أن آكار تحدث أمام قواته عن الإرث العثماني والحق التاريخي التركي في ليبيا، والأخطر قوله “سنبقى إلى الأبد في ليبيا”، وشدد المسماري على أن الأتراك إذا نجحوا في ذلك “فستصبح ليبيا مثل قبرص التركية”.

وعقب انقلاب 1974 العسكري الذي شهدته جزيرة قبرص، اجتاحت تركيا عسكريا الجزء الشمالي من جزيرة قبرص عام 1975 ولا تزال مسيطرة عليها إلى يومنا.

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